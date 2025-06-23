3年生3胎！港姐嫁視帝12週年告白放閃　昔曝夫妻私生活「每日1次」

記者黃皓瑋／綜合報導

44歲的香港女星陳茵媺是2006年港姐競選冠軍，之後以演員身份演出多部電視劇，2013年她與大10歲的香港視帝陳豪結婚，婚後3年接連生下3名子女，家庭生活幸福美滿。近期2人迎來結婚12週年紀念日，她也曬出合照對老公告白，讓大批網友直呼好甜蜜。

▲陳茵媺、陳豪喜迎結婚12週年。（圖／翻攝自IG／aimeechan_official）



陳茵媺21日透過社群平台，曬出與老公陳豪牽手的合照，並感性告白「It’s you… always been you. （是你……一直都是你）」。其實，陳茵媺2023年曾上節目玩搶答遊戲，在被問到與陳豪「每日至少一起做1次什麼事」時，她則透露是「親親」。隨後當主持人再問她「是不是一年做足365次」時，她更是理直氣壯表示「At least」（幾乎），大方展現2人恩愛。

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▲陳茵媺、陳豪結婚多年依然恩愛。（圖／翻攝自IG／aimeechan_official）



陳豪出道逾30年，曾演出《金枝慾孽》、《宮心計》、《公主嫁到》、《天與地》等多部電視劇，並憑藉精湛演技拿下亞洲視帝及多個香港視帝獎項。2011年他與陳茵媺因合作拍攝電視劇《心戰》結緣，交往2年就步入禮堂，婚後則鮮少拍攝親密戲，也會帶著妻子出席應酬活動，被譽為娛樂圈好男人。