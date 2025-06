3年生3胎！港姐嫁視帝12週年告白放閃　昔曝夫妻私生活「每日1次」

記者黃皓瑋/綜合報導

44歲的香港女星陳茵媺是2006年港姐競選冠軍,之後以演員身份演出多部電視劇,2013年她與大10歲的香港視帝陳豪結婚,婚後3年接連生下3名子女,家庭生活幸福美滿。近期2人迎來結婚12週年紀念日,她也曬出合照對老公告白,讓大批網友直呼好甜蜜。

▲陳茵媺、陳豪喜迎結婚12週年。(圖/翻攝自IG/aimeechan_official)



陳茵媺21日透過社群平台,曬出與老公陳豪牽手的合照,並感性告白「It’s you… always been you. (是你……一直都是你)」。其實,陳茵媺2023年曾上節目玩搶答遊戲,在被問到與陳豪「每日至少一起做1次什麼事」時,她則透露是「親親」。隨後當主持人再問她「是不是一年做足365次」時,她更是理直氣壯表示「At least」(幾乎),大方展現2人恩愛。

▲陳茵媺、陳豪結婚多年依然恩愛。(圖/翻攝自IG/aimeechan_official)



陳豪出道逾30年,曾演出《金枝慾孽》、《宮心計》、《公主嫁到》、《天與地》等多部電視劇,並憑藉精湛演技拿下亞洲視帝及多個香港視帝獎項。2011年他與陳茵媺因合作拍攝電視劇《心戰》結緣,交往2年就步入禮堂,婚後則鮮少拍攝親密戲,也會帶著妻子出席應酬活動,被譽為娛樂圈好男人。