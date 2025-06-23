DJ SODA漂髮失敗痛訴黑幕　遭酸「自己要染」走心：非百分百自願

記者劉宜庭／綜合報導

南韓性感女神DJ SODA日前公開自己因漂髮失敗導致頭皮重創、大片斷髮甚至剃光的慘況，沒想到卻遭部分網友質疑「不是自己想漂的嗎？」「漂太多次會這樣不意外」，讓她心碎回應：「這不是百分之百自願的決定」，更揭露幕後髮廊處理不當與威脅言論：「這不是一個該道歉者該有的態度。」

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▲DJ SODA漂髮失敗。（圖／翻攝DJ SODA IG）

DJ SODA為了結束巡演返韓後帶給粉絲驚喜，原本打算進行3年來首次的金髮造型，於是到平常信任的沙龍漂髮。然而施作當天漂髮劑從髮根塗起並重複3次、每次超過1小時未即時處理，導致髮根整片嚴重斷裂，最終後腦杓與側邊頭髮全數剃除，變成局部光頭。她強調，自己髮質粗硬、髮量多，且已3年未漂髮、定期護理從未出現問題，這次是人生首次遭遇如此嚴重傷害。

針對外界批評「是自己想漂才這樣」，DJ SODA無奈表示，自己多年來為了眼部健康，一直拒絕沙龍建議染眉，甚至也因擔心漂髮致癌，已超過3年未進行任何漂髮。她透露，這次是沙龍店長主動提議：「妳已經是咖啡色頭髮好多年了，有點無聊了，來換個造型吧。」她才因此動搖決定施作，眉毛漂染也再次被推薦但她仍堅決拒絕，「是的，最終決定是我做的，但不是每個選擇都是百分百自願。」

DJ SODA說明，不僅頭皮刺痛、傷口擴大，更每天掉下一把把頭髮，壓力大到兩週幾乎無法入眠，連看見鏡中自己、粉絲拍下的影片都覺得心痛萬分。頭髮目前僅剩約3毫米長，甚至無法進行任何增髮手術，若要自然恢復，預估至少需花上2年以上。

▲DJ SODA頭髮被融化到斷裂。（圖／翻攝DJ SODA IG）



事發三週以來，該名髮型設計師完全未聯繫，直到DJ SODA公開發文後，髮廊才聯絡其經紀人，提出「支付500萬韓元（約台幣10萬元）換取刪文與簽署和解書」的提議，甚至以「要不要換個方式對付你們」威脅她一方，讓她憤怒反擊：「這樣的做法，我無法接受。」

DJ SODA補充，曾在沙龍店長同意下前往診所接受頭皮與毛髮檢查，說明1年需480萬韓元、2年需680萬韓元的護理費用，但對方反而要求她改去其他「店方可追蹤」的診療單位，卻在三週內毫無後續聯繫與配合，等同拖延、卸責。讓她最失望的，並非只是頭髮的傷害，而是對方拒絕承認施作瑕疵，甚至說「我沒這樣操作」、「漂髮這麼久第一次遇到這種事」來推託責任，絲毫沒有誠意的道歉。

「我希望的，不是金錢補償，也不是推諉與謊言，而是坦然認錯、真誠道歉的態度。」最後，DJ SODA不忘提醒粉絲：「請不要像我一樣！漂髮對頭髮傷害非常大，請務必找技術有保障的設計師，並在充分了解風險後再決定。」她也承諾，即使目前狀況艱困，仍會持續努力療養、尋求改善之道，「不會放棄，盡快以更漂亮的樣子回到大家面前。」