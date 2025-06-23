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直播中昏倒後腦撞地！　63歲馬景濤21秒片報平安「曝原因」

記者張筱涵／綜合報導

63歲男星馬景濤21日在大陸杭州進行直播演出時驚傳突然昏倒、後腦重擊地面，畫面驚悚，嚇壞大批粉絲。所幸他隔日（22日）親自拍攝一段影片，報平安表示：「天氣太熱稍微恍惚了一下，現在已經沒事了。」

外送稿用　▲▼馬景濤。（圖／翻攝自微博／馬景濤）

▲馬景濤報平安。（圖／翻攝自微博／馬景濤）

馬景濤22日透過社群平台發布21秒影片，身穿白襯衫、神情穩定向鏡頭說道：「大家好，我是小馬哥，非常抱歉讓大家擔心了，小馬哥來報個平安。天氣太熱稍微恍惚了一下，現在已經沒事了，謝謝大家的關心。」他最後還貼心提醒：「小夥伴們近期一定要注意防暑降溫，小馬哥愛你們！」

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事實上，馬景濤21日於杭州宋城一場直播節目中，身穿厚重古裝扮演《倚天屠龍記》中的張無忌，原本活力滿滿地又唱又跳，沒想到表演中途突現異狀，他先是眼神呆滯、步伐不穩，試圖抓住身旁女主持人保持平衡，但終究無法支撐、整個人向後倒地，後腦重擊地面，聲響驚人。女主持人當場驚呼「斷播、斷播」，直播也立刻中斷，工作人員緊急將他扶坐起來，但他神情恍惚，顯見狀況不穩。當地氣溫當日高達35度，現場也懷疑馬景濤是因中暑而導致昏倒。

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