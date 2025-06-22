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六月峇里島解放比基尼！　李易下廚她甜誇放閃：好手藝

記者王靖淳／綜合報導

女星六月（蔡君茹）日前完成在台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）兩年的進修課程，且上台抱走3獎，最近她和老公李易及一群好友到峇里島玩，並於社群曬出一系列比基尼美照，同時也不忘誇讚老公的料理手藝。

▲▼六月李易。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月 ）

▲六月、李易最近去峇里島玩。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月 

透過六月分享的照片可見到，她身穿一件深色比基尼，臉上戴著墨鏡，坐在泳池邊緣，一隻腳泡在水中。她手上拿著一杯飲料，在其他照片中也可看見她開心地高舉杯子，並對鏡頭變換不同姿勢並露出微笑，完美展現度假的悠閒氛圍。六月在文中透露旅程每天都很快樂，並大讚下榻的Villa環境舒適，「我們的Bail島畢業旅行～每天都玩得開開心心，住的Villa超級漂亮。」

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▲▼六月李易。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月 ）

▲六月曬比基尼照。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月 ）

此外，六月認為這趟旅行不只風景療癒，同時也不忘誇讚老公李易的料理手藝，直呼：「又有李大廚的好手藝～真的玩到不亦樂乎！」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「漂亮」、「美少女好身材，讚」、「身材保持的很漂亮」，就連李易也都現身留下三個愛心的表情符號放閃。

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六月蔡君茹李易結婚

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