唐綺陽曝不退休要做到死！開示2025下半年「動盪狀況」　籲做好準備

記者孟育民／台北報導

星座專家唐綺陽今（22日）出席電波上市記者會，目前瘦身26公斤的她，坦言今年是很變動的一年，適合做一些改變，尤其2025下半年比較動蕩不安，當場開示：「這兩三年會比較動盪，可是我覺得動盪就是機會的所在啊，如果大家都坐好一個一個位置，那想插進來的人就插不進來啦，但現在大風吹，外面的人就有機會來坐，所以不要覺得好像失去什麼，你要去想會得到什麼。」

▲唐綺陽出席醫美活動。（圖／記者周宸亘攝）

唐綺陽呼籲大家2025年下半年要把自己照顧好，穩住自己的心，「不安一定是必然的，你要為你的不安做準備，比如說工作讓你不安，那你就開始去找有沒有別的機會或者是開發自己的專長，你有做這件事，就比較沒那麼不安，，請把不安化成行動。」

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▲唐綺陽呼籲要將不安化作行動力。（圖／記者周宸亘攝）



對於日本漫畫《我所看見的未來》預言7月5日將發生毀滅性地震，讓人心惶惶，唐綺陽則說：「我們都在等啊，我是覺得動盪有形無形的都會有，那無形的動盪已經很多了，中東那邊也發生很多事情了，然後現在各種可能性都有可能，所以大家的意念很重要。」

▲唐綺陽。（圖／記者周宸亘攝）

被問到有打算何時退休？她則堅定地說：「應該會做到死，要退休也是可以，但是退休以後會沒有重心，既然我花這麼多時間在工作上，為什麼要放掉它，那就繼續把它當重心。而且大家都會推薦我怎樣會變更好，活在這個亮亮的世界，我也很開心，所以一切都是緣分，我也很珍惜。」