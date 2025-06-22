李先彬首曝交往李光洙內幕！　call他「猜最愛顏色」當場變臉掛電話

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星李先彬（李善彬）在2018年公開認愛李光洙，但小倆口對戀情始終保持低調。李先彬日前登上池錫辰的YouTube節目《Jeeseokjin World》，首次鬆口分享與李光洙的戀愛過程，池錫辰更直接撥電話給李光洙「考試」。

▲李先彬和李光洙已經交往8年。（圖／翻攝自Instagram／sunbin_eyesmag、masijacoke850714）

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在《Jeeseokjin World》20日播出的節目中，池錫辰說到「光洙的話題是不能不提的啊」，李先彬立刻大方表示：「可以聊啊，都這種時候了，不聊反而奇怪吧。」接著，池錫辰提到李光洙在得知女友要上他的節目後，特地傳簡訊來拜託他多多照顧女方，「我都不知道他是這麼暖的男人耶！」

▲池錫辰分享李光洙的簡訊內容。（圖／翻攝自YouTube／지편한세상 [Jeeseokjin World]）

有關於兩人的戀愛故事，李先彬透露，她在拿下《38師機動隊》的角色後，接受了一個採訪，並說出理想型是李光洙的事情。當時她只是新人，根本沒想那麼多，只是說了實話，但竟意外造成話題，更沒想到會被《Running Man》製作單位找上，去與李光洙拍攝幻想情侶的單元。李先彬也補充強調，雖然是自己先說李光洙是理想型的，但主動展開追求的是男方。

▲李先彬強調是李光洙先展開追求的。（圖／翻攝自YouTube／지편한세상 [Jeeseokjin World]）

此外，池錫辰還現場打電話給李光洙，考驗其對女友李先彬有多了解。雖然李先彬自信表示「他一定會全答對」，但李光洙卻沒能答出她「最喜歡的顏色是橘色」，李先彬為此當場變臉，還搞笑掛掉李光洙的電話，引發在場眾人爆笑。

▲李光洙沒答對李先彬喜歡的顏色。（圖／翻攝自YouTube／지편한세상 [Jeeseokjin World]）