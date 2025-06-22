Energy阿弟翻紅不忘報恩！　親授「16蹲」恩師嚇傻：我肌腱炎

▲阿弟和蔣三省合作歌曲。（圖／JMS蔣三省音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

夯團Energy蕭景鴻（阿弟）近期跨足戲劇原聲帶演唱，為台視全新職人劇《寶島西米樂》獻聲主題曲〈太陽〉與片尾曲〈一句話一封信〉，不僅用渾厚嗓音唱出角色的心聲，也為整部劇注入強烈情感。而統籌製作《寶島西米樂》原聲帶的重量級音樂人蔣三省，與阿弟合作其實早已埋下伏筆，兩人結緣於去年台視八點檔大戲《追分成功》，當時阿弟參與演員群主題曲合唱，讓音樂總監蔣三省老師當場驚艷：「阿弟唱台語真的非常好聽！」

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▲▼蔣三省大讚阿弟的實力派歌聲。（圖／JMS蔣三省音樂提供）





正當《追分成功》熱播時，Energy也宣布重組發片，人氣火速翻紅，蔣老師坦言：「看到阿弟人氣爆棚，真的與有榮焉。」這回邀他獻唱《寶島西米樂》，阿弟也直言：「是來向老師報恩的！」儘管行程滿檔，阿弟仍特地抽空錄音，雖然喬檔期難上加難，但阿弟從海外工作一返台，隔天行程滿檔，但他仍精神奕奕趁空擋前來錄音，前後只花兩小時就完美殺青，他情感到位、聲線穩健，讓蔣三省大讚：「狀態超好，是時間管理大師！」



錄音當天，師母親自準備茶款待，阿弟自律到極致，只喝老婆幫他準備的溫水，直到錄音殺青才開心帶走蔣老師為他準備的茶酒禮盒，帥氣轉場趕通告，而錄音室裡還意外變成「蹲跳教室」，蔣老師對Energy招牌舞蹈「16蹲」很感興趣，大讚：「真的很厲害！」阿弟現場立刻就示範給老師看，還熱情要教他怎麼跳，豈料蔣老師苦笑：「我腿部肌腱炎，腫得像麵龜啦！」兩人最後約定，下次再來一場蹲跳交流。

