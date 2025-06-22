56歲網紅486先生突「進三總掛急診」！　見醫院病患慨：真的要行善

記者顧齊祐／綜合報導

現年56歲的電商名人486先生（陳延昶），經常以直率性格評論時事，受到許多網友喜愛。今（22）日他透過臉書透露自己日前前往三軍總醫院掛急診，引發外界熱議。健康問題再次成為焦點，許多網友紛紛湧入留言表達關心。

▲電商名人486先生，憑藉直率性格受到網友喜愛。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）



486先生在貼文中表示，自己昨（21）日到三軍總醫院急診，期間目睹多台救護車陸續送來病患，讓他感慨「真的要行善，更行善，平安健康真好」。雖然他未說明掛急診的具體原因，但網友仍湧入留言送上關心，紛紛寫道「祝大哥平安健康喔！要好好保養身體」、「保重身體呀」、「祝大哥身體平安早日康復」，表達對他的支持。

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▲486先生感慨，人真的要行善。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）



回顧過往，486先生曾公開分享自己罹患糖尿病的經歷。他提到年輕時飲食習慣不佳，一次就要吃掉半顆西瓜，或幾斤荔枝及龍眼，甚至直接挖一整盒冰淇淋享用。2013年確診糖尿病後，他積極調整生活方式，戒掉高糖分水果，並改吃芭樂、小番茄等低糖食物，同時避免手搖飲料及零食。他也服用糖尿病相關藥物，曾幽默地自嘲為「藥物富翁」，並提醒大家重視健康管理。

▲486先生到三軍總醫院掛急診，令粉絲相當擔憂。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）



除了糖尿病，486先生也曾因肩膀沾黏問題接受微創手術。2024年9月，他在臉書透露術後疼痛導致需坐著睡覺，復健期間因肌肉流失造成體重下降。為了改善健康，他聘請專業教練進行重訓，成功增強肌肉並恢復身體狀態。他多次呼籲大眾重視健康，強調早期檢查、運動及健康飲食的重要性。

▲486先生曾因肩膀沾黏問題接受微創手術。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）