瑞士導演看《華燈》點名合作鳳小岳　抵台搭小黃才知他是大明星！

記者黃庠棻／台北報導

電影《陌路兄弟》由台灣與瑞士共同製作，導演是來自瑞士的瑪莉亞尼科里埃爾，近日特地來到台灣參加台北電影節，今（22）日與主演鳳小岳、瑞士演員皮耶、台法原住民混血兒納曜以及林慶台久違合體接受媒體訪問，分享拍攝時的趣事。

▲台瑞合製電影《陌路兄弟》在台北電影節舉辦亞洲首映。（圖／台北電影節提供）

《陌路兄弟》描述同父異母的三兄弟，因為父親離世意外聚在一起，在台灣展開一段公路旅行的故事，鳳小岳在片中飾演大哥，為了這部戲特地重新練習了開手排車，飾演二弟的瑞典演員皮耶與現實生活中是法國與阿美混血的納曜都對他的開車技巧讚不絕口。

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▲皮耶、鳳小岳、納曜在《陌路兄弟》飾演同父異母三兄弟。（圖／台北電影節提供）

談起選角，《陌路兄弟》導演瑪莉亞笑說當時在尋找「歐洲與台灣的連結」，意外在OTT平台上看了《華燈初上》，正好看到鳳小岳在片中的表現，當下就直呼「我要他」，對於對方的演技相當驚艷，直到來到台灣在各地、計程車上看到許多鳳小岳的身影，才知道原來對方在台灣已是個大明星。

▲瑞士導演看了《華燈初上》，點名合作鳳小岳。（圖／台北電影節提供）

另外，在三兄弟中飾演最小弟弟的納曜是演藝圈新人，《陌路兄弟》是他的第一部作品，剛出道就與鳳小岳、林慶台等資深前輩合作，他笑說「莫名其妙就接到一部很厲害的電影，很怕拖累到人家，幸好兩位哥哥都很親民」，在私底下也很樂意給予建議，特別點名鳳小岳「住在民宿的時候，我們都會聊天，不侷限拍戲的話題，有聊一點音樂，小岳哥還會現場彈吉他」。





▲新人演員納曜是阿美族跟法國混血。（圖／台北電影節提供）