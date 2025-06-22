李玖哲合體林志穎！媽嚇傻：哪個小弟弟？　爆「拒絕3次」內幕曝光

▲林志穎和李玖哲合體開唱。（圖／爵士娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林志穎與金曲情歌天王李玖哲昨（21日）登上馬來西亞雲頂世界雲星劇場，攜手舉辦《穎風哲起演唱會 2025 – 馬來西亞站》，兩人因參與2023年火熱節目《披荊斬棘 3》結為好友，2人合唱戲劇主題曲〈快樂至上〉、〈自由〉掀起演唱會另一波高潮，林志穎先用馬來西亞話跟現場觀眾打招呼，隨即二人開心的聊起來，林志穎向李玖哲說：「今天是我們穎風哲起第一站，表演不會因為玖哲在打9折，希望能夠一起巡迴下去。」

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▲▼林志穎和李玖哲各自演唱多首經典歌。（圖／爵士娛樂提供）

聊到當初如何相識的緣分，林志穎說：「當初在披荊斬棘時候邀請了李玖哲三次，結果都沒有加入自己的隊伍，但沒關係，這個穎風哲起演唱會讓自己跟李玖哲合體來的更珍貴、更珍惜。」Nicky接著說：「媽媽看到這次演唱會的海報，還問我你是跟哪一個小弟弟一起唱歌？」Nicky跟媽媽說：「他是Jimmy 哥哥，他是天王耶。Nicky 媽媽說：「你怎麽看起來比較像大哥。」

在首場演唱會結束後，林志穎透露：「最近每天都在排舞、練唱、重新製作經典歌曲，讓它們以全新編曲方式再次綻放，期待在其他城市與歌迷見面。」李玖哲也笑說自己沒辦法一心二用：「這段時間我專注準備演唱會，之後會回歸創作，推出新的音樂作品！」

《穎風哲起演唱會》馬來西亞站可能不只是單場限定，兩人皆表示希望這份熱情能延續到更多亞洲城市甚至全球舞台，開啟巡演之路，有機會也希望邀請《披荊斬棘 3》其他哥哥一起參與，讓更多歌迷見證音樂魅力。

