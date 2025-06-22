《射鵰》男星雙癌切舌保命！　淚謝離婚30年前妻「無怨回歸照顧」

記者張筱涵／綜合報導

港星洪朝豐曾在1994年出品的《射鵰英雄傳》扮演裘千仞，是不少港劇的熟面孔，21日於Threads發文，感性回顧自己7年前罹患舌癌與淋巴癌的生命低谷，當時還切掉三分之二條舌頭保命，特別感謝前妻在他最脆弱的時刻，無怨無悔地回到身邊照顧，形容這段曾經分離三十多年的關係，因為一場病痛奇蹟般地重燃溫暖。

▲洪朝豐7年前被診斷罹患舌癌和淋巴癌。（圖／翻攝自Threads／hungchiufung）



洪朝豐寫道：「七年前的舌癌和淋巴癌讓我失去許多東西，然而這一切都不重要。前妻義無反顧走來照顧我，我們分開三十多年，因着這次厄困變成一個奇蹟。」短短幾句話，道出歷經滄桑後的人情可貴，令不少網友動容。

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貼文中，洪朝豐也誠實剖析多年來與躁鬱症共處的心路歷程，回憶2006年接受TVB訪問時，躁鬱症悄然復發，導致說話過快。他坦承自己曾因私自停藥導致精神紊亂，被送進精神病院隔離病房接受22天的強迫性治療，期間與五十多位病友一同生活，並被四度五花大綁。

洪朝豐描述，那段經歷雖痛苦，卻也理解醫護人員的善意與專業，感謝當年病房中的照顧，更自豪地說：「這挨近20年來，我沒有再進過去。」最後，他以佛教問候「薩圖Sadhu」作結，展現內心的平靜與感恩。

【洪朝豐Threads全文】

七年前的舌癌和淋巴癌

讓我失去許多東西

然而

這一切都不重要

前妻

義無返顧

走來照顧我

我們分開三十多年

因着這次厄困

變成一個奇蹟

2006年2月，46歲，我就是這副裝容，接受了TVB的訪問。監制說效果很好，就是說話快了一點。由於內容紥實，她剪輯成兩輯，播放。

原來，我的躁狂症悄然復發，而不自知。說話快是病徵之一。因為思考活躍，靈感滿溢，咀吧跟不上腦袋，所以說話特快。

我的鬱躁症來自家族遺傳，我無可奈何。

當年，我沒有聽醫生吩咐，私自停藥了一年長。

由於精神紊亂，我被送到醫院隔離病房，接受了二十二天強迫性治療。每天護士看着你吃完藥，才能開始用餐。我跟50多個精神病人一起。大家同病相憐。沒有歧視。

我曾在病房五花大綁了四次。忘記了原因。後來護士一五一十告訴我，我才大概知道。依然沒有很深印象。鬱躁症其中一個病徵，是記憶斷片，回憶不起到底發生過什麼事。

每次被綁，我都沒有反抗。只是順其自然。後來，倒知道是善意，為病人出亂子，可能傷害了身體。

這是一個很珍貴的人生經驗。出院那天，護士沒有跟我說：再見。他們期待以後不會再見。

誠如他們所說，這挨近20年來，我沒有再進過去。

薩圖Sadhu。