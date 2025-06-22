蕭亞軒節目痛哭！上台前夕母病逝哭到失聲　「直接往喉嚨打針」逼復原

記者田暐瑋／綜合報導

蕭亞軒近日參與大陸選秀節目《讓我來唱》擔任推薦官，錄製過程中因學員因感冒無法正常發揮而觸景傷情，勾起對已故母親的深刻回憶，當場痛哭。

蕭亞軒在節目中提到，母親生病時，自己因悲痛哭到失聲，為了完成演出，團隊甚至緊急請醫生直接在喉嚨注射藥物，讓她能在短時間內恢復聲音完成表演，蕭亞軒坦言，這段經歷讓她深刻理解「明明可以唱卻唱不出來」的煎熬，她的感性分享不僅觸動現場學員，也讓錄製現場一片淚海。

▲蕭亞軒憶亡母。（圖／翻攝自微博）



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蕭亞軒的母親葉秀玲生前是元超國際的董事長，資產高達10億元，她5歲時父母離異，自小與母親相依為命，然而，蕭媽媽2010年因子宮頸癌接受化療期間，感冒引發肺炎導致左肺塌陷，最終病逝，享年54歲，當時正值事業巔峰的蕭亞軒，雖然內心悲痛萬分，仍在母親離世前一天堅持完成跨年演出，展現出專業精神與堅韌意志，這段經歷至今仍是她心中難以抹去的傷痛。

▲蕭亞軒憶亡母。（圖／翻攝自微博）



此次節目錄製中，蕭亞軒看到學員因喉嚨不適無法順利表演，情緒瞬間崩潰，真誠地向學員們分享自己的經歷，她提到，當時面對母親病重與自身聲音受損的雙重壓力，內心極為掙扎，但也因此學會如何堅持與面對挑戰，鼓勵學員珍惜每一次舞台機會，並相信自己能克服困難