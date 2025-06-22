薛楷莉主播→年薪200萬護理師！發300封履歷只面試5次　揭辛酸真相

記者田暐瑋／綜合報導

前新聞主播薛楷莉2002年因「削凱子」爭議離開主播台，2019年轉換跑道成為護理師，並取得美國公民身份，近日她分享在美國工作的經歷，揭露看似夢幻的年薪200萬背後的辛酸真相。

▲薛楷莉在美國擔任護理師。（圖／翻攝自薛楷莉臉書）



薛楷莉透露，現任職於美國偏鄉醫院擔任夜班護理師，並兼顧單親媽媽的角色，前夫顏冠得早已於另一國家組建新家庭，女兒的監護權則由她獨自負責，坦言夜班工作與照顧孩子的雙重壓力，讓她身心俱疲，但仍堅持走下去。

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為追求美國護理師的職涯目標，薛楷莉在台灣準備期間，曾發出300封履歷，卻僅獲得5次面試機會，不眠不休地練習英文、自學面試技巧，最終成功獲得一家偏僻醫院的夜班護理師職位。她回憶，初入職場時，白天需照顧孩子，晚上工作，週末還要處理生活瑣事，導致身體極度疲憊。經過一年努力，她終於在生日當天成功換到術後恢復室（PACU）上班，並感謝當時的主管承認她在台灣的護理經驗，給予她進入重症單位的機會。

▲薛楷莉在美國擔任護理師。（圖／翻攝自薛楷莉臉書）



憑藉在PACU累積的經驗，薛楷莉成功應徵到目前的ICU加護病房職位，作為單親媽媽，沒有後援的她必須獨自面對所有挑戰，她感謝身邊有許多善良的醫護朋友與前輩支持她，儘管美國的生活壓力巨大，年紀漸長、健康狀況不如以往，她仍兼兩份工作來支撐家庭。