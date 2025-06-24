每日星座運／雙子當心破財！ 獅子感情陷低潮「幸運色改運」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：放下嚴格要求
感情：努力經營感情
財運：注意平衡收支
幸運色：水藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：較多失和情況
感情：理性包容缺點
財運：家庭花費增加
幸運色：深綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：細看合約內容
感情：不妨熱烈追求
財運：問題尚待解決
幸運色：米白色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
工作：增加專業知識
感情：多加問候關心
財運：持續積累儲蓄
幸運色：藍綠色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：創造良好表現
感情：建立好的交流
財運：花費較為隨興
幸運色：粉紫色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：留意工作績效
感情：包容對方失誤
財運：穩定蒸蒸日上
幸運色：鐵灰色
貴人：處女
小人：牡羊
【水象星座】
工作：存有正心正念
感情：調整彼此心態
財運：財寶滾如水源
幸運色：藕紫色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：職場發光發熱
感情：嘗試獨立自主
財運：今日偏財運強
幸運色：奶茶色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：行事不要衝動
感情：尊重對方意願
財運：貪求會招痛苦
幸運色：草綠色
貴人：雙子
小人：射手
【火象星座】
工作：挽回客戶信任
感情：找尋理想真愛
財運：增加許多支出
幸運色：果橙色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：改變個人執著
感情：較為寂寞悲傷
財運：轉換保守方式
幸運色：星空色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：完善規章制度
感情：一切相處和諧
財運：較無起伏變化
幸運色：亮粉色
貴人：巨蟹
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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