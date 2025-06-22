《戀人》黃真英私吞880萬「工作拖8年擺爛」！　遭提告需全吐出來

記者張筱涵／綜合報導

曾為MBC熱播劇《戀人》執筆的韓國人氣編劇黃真英，近日捲入一場金額高達韓幣3.5億元（約新台幣880萬元）的民事訴訟風波，她被控與某製作公司A社簽訂劇本撰寫合約後，未如約完成工作卻拒絕退還已收契約金。首爾西部地方法院最終判決黃真英敗訴，認定她違反契約義務，須全額返還契約金給製作方。

▲《戀人》是2023年知名戲劇。（圖／翻攝自《戀人》官網）



根據韓媒《朝鮮日報》、《YTN》等媒體報導，黃真英於2017年8月與A社簽訂劇本撰寫合約，約定將創作一部共20集的迷你劇，每集稿酬為韓幣3500萬元（約新台幣88萬元），總報酬達韓幣7億元（約新台幣1750萬元）。A社先行支付一半作為契約金，即韓幣3.5億元（約新台幣875萬元），並訂下5年內完成的期限，若仍在撰寫中則可自動延長。

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然而，問題自一開始就埋下伏筆。法院指出，黃真英當時其實已簽有《戀人》的專屬撰寫合約，自2014年起至2019年12月止，她不得為其他作品創作劇本，顯示她從一開始就無法履行與A社簽署的合約。即便如此，黃仍於2017年接受A社契約金，並未向對方說明自身仍處於專屬合約狀態。

事後黃編劇拖延一年才交出初步劇本，且對於A社提出的修改建議未加回應，相關作品亦無實際進展。在此期間，她也未解除與MBC《戀人》的合約，反而延長專屬合作期限，使得整個案子遲遲未能推動。

到了2023年8月，A社正式向黃真英提出追責，要求履行撰寫義務，但黃編劇以「契約期已滿」為由，堅稱合約早於2022年屆滿，並表示無意再交稿，也不打算返還契約金。面對這樣的情況，A社遂於2024年2月提起民事訴訟，要求法院認定合約無效並要求退回已支付的韓幣3.5億元（約新台幣875萬元）。

首爾西部地方法院第12民事庭審理後指出，雙方合約明文規定，5年期限並非自動終止，若約定的20集尚未完成，合約自動延長，因此黃真英主張契約已終止的說法不成立。法院更批評，黃編劇在明知自己處於專屬合約限制下，仍簽下新約且長期未履約，已構成明顯過失與不誠實，質疑其「是否一開始就有履行意願」。

最終法院判決黃真英違約成立，須向A社全額返還契約金韓幣3.5億元（約新台幣875萬元），並自行負擔全部訴訟費用。不過，判決尚未定讞，黃真英方面已提出上訴，案件將移交至首爾高等法院進行二審審理。