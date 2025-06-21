蹦闆認了《拳願2》「與孫生爆衝突」！怒退錢拒錄：早知有他不會來

記者劉宛欣／綜合報導

全台首創格鬥實境節目《拳願之星》第二季近日宣布回歸，並公開參賽陣容，包括孫生、蹦闆、鄧佳華、瑋哥及孫安佐等網紅人物。不料，蹦闆近日接受《TVBS娛樂頭條》訪問時，透露在參與第2季的錄製過程中，與孫生爆發衝突，進而拒絕參與後續集數。他坦言錄製首集時，由於與孫生過往有嫌隙，事先也不知道對方會擔任賽評，因此互動相當尷尬，如果早知孫生是賽評「不會接受邀約」。

▲蹦闆揭開《拳願2》衝突內幕。（圖／翻攝自蹦闆臉書）

根據《TVBS娛樂頭條》報導，孫生在錄影時多次主動與蹦闆互動，蹦闆因不熟悉對方而保持距離，最終因為孫生脫口「你幹嘛好像很大牌」引爆雙方爭執，蹦闆事後還將酬勞退還主辦單位，並決定不再參與錄製。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，孫生因捲入性騷擾、妨礙性自主案件，引發社會高度關注，長達一段時間都無工作，近期宣布加入《拳願》拚復出。主辦方秋偉先前接受《ETtoday星光雲》訪問，透露雙方是在年初就已經接觸，孫生此次是擔任評審，不會真的上場打鬥。

▲孫生力拼復出。（圖／翻攝自孫生IG）

秋偉透露節目已經拍攝完畢，被問到為何會邀請孫生？他坦言：「之前蹦闆來看我們的比賽，我就問他最想揍一個人想揍誰？他就說孫生，其實是好幾月前就找他了，錄影的過程中感覺他有點傷心，也有委屈，但我們就中立。」秋偉提及沒因為孫生的風波而換角，是想讓他用拳擊來贖罪。《拳願之星》第二季預計將在在6月28預告首播。