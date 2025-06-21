快訊／蔡依林遭爆大巨蛋開唱！　「時間點曝光」全場炸了

▲ 蔡依林火辣造型現身hito頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

天后Jolin蔡依林將於7月推出睽違6年的新專輯《Pleasure》，同名之作〈Pleasure〉MV首播後就掀起暴動，她今晚（21日）現身《2025 hito流行音樂獎》擔任典禮壓軸演出，這也是她新歌發布後的全球首度亮相演出，她首唱新歌〈Pleasure〉，更唱跳經典舞曲〈Play我呸〉，僅僅6分半鐘的表演，瞬間點燃全場觀眾炸裂的情緒，氣氛沸騰不已，尖叫聲如雷貫耳。

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▲▼ 蔡依林火辣造型現身hito頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

蔡依林今晚一身全黑漆皮戰袍殺氣登場，腹部中空辣洩腰線，高衩三角褲更大膽秀出性感腿根，展現絕美線條，搭配冷豔黑唇，極具未來感和女王氣場，造型辣爆，她率領12位來自世界各地的國際級頂尖舞者震撼登場，唱完〈Pleasure〉後，她更脫去馬甲，秀出極低胸bra，辣翻全場，整段表演視覺與節奏完美融合，魅力四射，毫無冷場，成功引爆全場情緒，尖叫聲瞬間掀翻屋頂，而最後主持人也無預警宣布蔡依林12月將登上台北大巨蛋開唱，再掀暴動。

為了這次的新歌首秀，蔡依林特別邀請美國團隊創意統籌 THE SQUARED DIVISION 操刀，原汁呈現編舞師Robbie Blue按照歌曲節奏與風格量身打造的舞蹈，重現MV中充滿韻律感與視覺張力，讓全場觀眾看得直呼過癮。

