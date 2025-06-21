穿百萬和服露臉！大久保麻梨子曝婚姻保鮮秘訣　每天和尪小酌「感情更濃」

記者蕭采薇／台北報導

「台灣媳婦」大久保麻梨子27日以一身價值百萬的絕美和服現身酒商活動，舉手投足都散發優雅氣質。她也開心分享，日前剛考取專業品鑑師資格，還甜蜜宣布明年要和老公來趟浪漫歐洲之旅，慶祝結婚十週年！被問到如何保鮮婚姻，她笑說：「我們倆都超愛小酌的儀式感，每天沉浸在酒香中，感情自然就越來越濃啦！」

▲大久保麻梨子與老公Jerry。（圖／和心酒藏提供）

《SAKE ONE in Taiwan》這次大手筆邀請日本最具權威的26家酒造跨海參與，受邀擔任活動嘉賓的麻梨子表示，《SAKE ONE》在日本清酒界地位舉足輕重，這次能首度移師台灣舉辦，她感到非常榮幸。她也興奮地說：「一定要好好品酒，也要趁這個機會，把台灣的美食推廣出去，讓日本酒搭配台灣美食，一定超棒的！」

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今年結婚邁入第九年，為了迎接明年的錫婚，麻梨子開心地宣布：「我們正計畫到歐洲二度蜜月，因為我沒去過歐洲，想趁現在還年輕的時候，體驗一下歐陸風情，也想再談一次戀愛，藉由旅遊，幫彼此充電！」

被問到維繫婚姻的秘訣，麻梨子笑說：「我們幾乎每天都一起工作，所以偶爾還是要給彼此單獨的空間，他去找他的朋友聊天喝酒，我自己去找我的閨蜜聚聚，兩人各自擁有一個小空間，才不會讓愛窒息！」

▲（右起）大久保麻梨子、日本清酒協會理事長近藤淳子、和心清酒教育創辦人林科成。（圖／和心酒藏提供）

她也坦言：「有時候一整天拍片、剪輯，已經累翻了，不過我們還是會小酌一下，這算是我們倆堅持的『儀式感』，倒一杯清酒，配個下酒菜，邊喝邊聊今天發生的事，其實也是我們維繫感情的一種方式！」

夫妻倆一起經營YT頻道已經四年，麻梨子分享，一開始默契沒那麼好，但現在只要老公拿出相機，她就會自動進入主持模式，彼此的節奏和情緒，變成不用說就懂的默契。

▲大久保麻梨子身穿百萬和服現身。（圖／和心酒藏提供）

她也分享，有一次帶日本知名演員松重豐去台中的逢甲夜市，松重豐對夜市美食非常有興趣，一直說好吃，讓她深刻體悟到，夜市雖然對她來說是很日常的台灣生活，但在很多外國朋友眼中，卻是很特別的文化體驗。

為了拍YT影片，她走訪台灣各地，認識了很多在台灣角落努力的日本人，讓她非常感動，也督促自己要一直拍下去，把更多台灣的美好推廣出去。

▲大久保麻梨子身穿百萬和服現身。（圖／和心酒藏提供）

提到演藝近況，麻梨子分享即將播出的三立電視戲劇作品《靈魂的約定》，這次她將挑戰一個從未演過的角色，飾演女同志，對她來說是全新的嘗試，也是自我的小突破，非常期待大家的反應。她也透露，近來有參與一些台灣觀光景點代言的活動，希望在日本推廣台灣旅遊，讓更多日本人認識台灣的美好。

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