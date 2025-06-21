18禁一刀未剪！《魔女2》申始雅現身殘忍廝殺　網驚呆：她是《住院》實習醫生

記者吳睿慈／綜合報導

南韓百想影后李慧英主演的動作話題鉅作《聖母殺手》，宣布於7月18日在台上映，台灣片商搶下亞洲唯一「一刀未剪版」放映權限。該片改編自小說《破果》，集結金聖喆、申始雅、金剛于、金武烈等實力派演員，融合暴力美學與極限情感，強勢挑戰觀眾神經。

▲李慧英、金聖喆兩大殘忍殺人機器廝殺。（圖／鴻聯國際提供）



電影聚焦兩位殺手之間的終極對決，李慧英飾演傳奇殺手「爪角」，與金聖喆飾演的年輕殺手「鬥牛」展開殊死搏鬥。已公開的「博愛座篇」預告中，捷運暴力場景引爆網路熱議，片商20日更驚喜釋出「一刀未剪」預告，展現年輕「爪角」由申始雅詮釋的驚人殺氣，動作場面拳拳到肉，令網友驚呼：「這才是該在戲院看的電影！」

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▲「金多美第二」申始雅從實習醫生再變回殺手。（圖／鴻聯國際提供）



另外，影后李慧英的「爪角」角色年輕時期由申始雅飾演，她2022年參演電影《魔女二部曲：另一個她》出道，當時擊敗1408位參賽者徵選成功，被打造為「金多美第二」，而她最近在《機智住院醫生生活》飾演實習醫生表南景，展現出不同的面貌，

▲《聖母殺手》在台灣將原汁原味呈現殘忍廝殺場景。（圖／鴻聯國際提供）



值得一提的是，《聖母殺手》在韓國上映版本因尺度審查被迫刪減，而台灣片商堅持保留原始剪輯，讓觀眾見證最完整、最極限的視覺張力與情感爆發。片商表示：「這部電影在大銀幕才能發揮最大衝擊力，未剪版本是對觀眾與創作者的最大尊重。」

本片亦獲國際影展青睞，不僅入選第75屆柏林影展，更挺進布魯塞爾國際奇幻影展驚悚競賽單元。外媒盛讚：「這是一部媲美《捍衛任務》的原創驚悚鉅作！」《聖母殺手》更多訊息敬請鎖定鴻聯國際官方粉專。