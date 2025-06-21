明日花綺羅周鶴年「3男4女極樂趴」內幕曝光！一晚戰4輪　雙方強硬發聲

記者田暐瑋／綜合報導

韓國男團「The Boyz」成員周鶴年與日本知名AV女神明日花綺羅陷入約砲爭議，韓國狗仔《Dispatch》出手爆料當晚行程，周鶴年一個晚上跑了4攤聚會，第3攤轉移到私人房間內，多名男女同處一室，最後才一起回到明日花綺羅香閨。

▲周鶴年跟明日花綺羅陷入爭議。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）

《Dispatch》21日報導，周鶴年5月30日凌晨1點與2位日本男性好友聚會，凌晨2點轉移到卡拉OK唱歌，凌晨4點開了私人包廂，這時包括明日花綺羅在內的4名女子加入玩樂，一直到清晨6點，周鶴年與明日花綺羅共乘計程車前往女方的住處。雖然周鶴年承認與對方一同飲酒，但他堅決否認涉及性交易，並表示「未支付任何金錢」。

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據The Boyz相關人士透露，「那天他沒有回宿舍（飯店）。我們問他去了哪裡，他說去了明日花綺羅家，並自豪地說與她發生了性關係。確定被退團後，他才委屈說沒有和明日花綺羅發生關係，口說『只是為了顯得有面子才說睡過了』。」

▲周鶴年承認私下見明日花綺羅。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）



對於被退團的決定，周鶴年也強硬反擊：「僅僅因為在私人場合與知名人士同席，就將我單方面逐出團隊。這個社會是一個讓一無所有的人，因為沒有做過的事情而崩潰的地方。如果有我性交易的證據，請立即公開。」《Dispatch》私訊明日花綺羅求證，女方回應：「至今為止，除了職業相關，我從未進行過性交易。不論提出多高的金額，我從未私下收取金錢進行性行為。」但當進一步追問是否願意接受採訪，明日花綺羅未再回覆。