蔡依林新歌首秀今晚登場！　「超狂彩排照曝光」親出2暑假作業粉嗨翻

▲蔡依林彩排照曝光。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN蔡依林將於7月推出萬眾矚目的全新專輯《Pleasure》，同名之作〈Pleasure〉首播後轟動樂迷，她今晚（21日）將現身《2025 hito流行音樂獎》擔任典禮壓軸演出，這不僅是她新專輯發布後的全球首度亮相演出，六分半的精采表演將為觀眾帶來全新舞台與視覺呈現，包含全新單曲〈Pleasure〉首唱，她也在IG發文寫道：「晚上看表演，下禮拜聽新歌，媽咪把暑假的舞蹈作業都安排了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林打造極具張力的演出。（圖／華納音樂提供）



她對此相當重視且期待，這段6分半囊括兩首歌曲的表演，也邀請了美國團隊創意統籌 THE SQUARED DIVISION 操刀與專屬演唱會團隊的12位國際級頂尖舞者們，希望原汁呈現編舞師Robbie Blue按照歌曲節奏與風格量身打造的〈Pleasure〉舞蹈，一同打造首次曝光的〈Pleasure〉新歌舞台，重現MV中充滿韻律感與視覺張力，JOLIN已經準備好與little bunnies臍帶相連，沸騰全身細胞一起跳動。

距離上次蔡依林在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的輝煌紀錄，時隔六年，蔡依林再次壓軸登場，隆重巨獻上乘大秀，Jolin將從愉悅沉癮的盛放舞台，引領2025 hito流行音樂獎的全場觀眾，探索百無禁忌的Pleasure樂園。