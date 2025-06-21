蔡尚樺裸背露面考證照想做菜了　談緋聞對象林秉聖獻上祝福

記者葉文正／台北報導

《全民星攻略》主持人蔡尚樺今日擔任桂冠一日店長活動，並提到她已考上西餐丙級廚師證照，笑容洋溢。不過她也被問到跟CBA廣廈籃球員林秉聖的緋聞，但她僅表示「對於她們拿到冠軍獻上祝福，也希望台灣籃球越來越興盛。」

▲蔡尚樺今天出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

對於緋聞對象林秉聖幫助大陸廣廈對在CBA籃球賽拿下總冠軍，蔡尚樺也表示：「很祝福，如果《全民星攻略》再拿一座金鐘，我才會喜極而泣，那我之前是T1聯盟行銷長，所以都有在關注籃球，對於秉聖都有祝福，祝福他比賽冠軍。」

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▲蔡尚樺提到已經考取比重廚師證照。（圖／記者葉文正攝）

蔡尚樺也提到，最近都在忙新節目，「包括《最強的身體》，是運動競技節目，雖然大家都在敲碗《全明星運動會》第5季，但這次更擴大，變成不只有明星可以參賽，這次有很多明星參賽，後來發現高手在民間，節目應該會在七月底播出。」

▲蔡尚樺出外景跌很慘。（圖／記者葉文正攝）

至於考上西餐丙級證照，她則透露是因為《全明星》的好友要去考西餐丙級，所以一起被拉進去，沒想到就考上了。所以現在廚藝也是一把好手。

▲「齊天大聖」林秉聖回娘家。（圖／記者杜奕君攝）

蔡尚樺提到最近都在忙錄影，例如高雄錄一整天，去錄外景屁股還受傷，蔡尚樺解釋：「最近出外景《花甲少年去旅行》完全不知道行程，我還穿青蛙裝在海裡捕魚，導致屁股重摔，還生理期第一天來爆血，瘀青超大一塊，行程真的蠻硬的，那是孔哥排的行程，所以我後來就一直擺臭臉給孔哥看。」



