金曲36／蕭煌奇演出竟遭飯店歧視　被冷眼「趕走後門」：怕盲人撞壞玻璃

▲蕭煌奇時隔15年再度叩關金曲華語歌王寶座。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

蕭煌奇出道23年，曾4度奪下金曲台語歌王，今年以《沒事的》入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手獎，這也是他相隔15年、第3度叩關該獎項，對於首座華語歌王寶座，他態度豁然：「如果可以拿到對我的音樂事業有很多幫助，是好事一件，沒有得獎，也不會有失落感，怎樣的安排都好，會繼續把音樂做好、把歌唱好。」回首初踏上音樂路，他坦言因視障者身份遭受到許多歧視和不理解，這也是他現在不斷以「地獄梗」自嘲的原因，背後其實藏著滿滿深意。

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▲▼蕭煌奇曾因視障身份，表演四處碰壁。（圖／記者周宸亘攝）



蕭煌奇透露當年跟著視障樂團去飯店表演，他們自己扛著大包小包的樂器，卻被飯店人員擋住，要求他們走後門，「他說怕你們看不到，樂器會撞壞飯店的玻璃，叫我們從後門走，不要妨礙他們工作或觀瞻。」蕭煌奇無奈坦言當時感到很受傷，「我們也是很辛苦來這邊演出，為什麼不能走正門？太多時候都這樣，什麼都沒有的時候，大家都是把你當公益團體看待，給一點點錢，就像是施捨，而不是贊同你的音樂能力。」

為追求音樂夢，他也曾去餐廳駐唱，又再度因視障者身份受阻，「老闆不一定想要讓你去，因為看不見，音樂也沒有人知道，常常碰壁，那段時間好像覺得我明明應該可以唱歌的，老闆跟店家卻都沒有那個共鳴。」直到他的歌《你是我的眼》被唱紅，曾拒絕過他的老闆，才勢利眼找他回去駐唱，蕭煌奇感慨地說：「我不會去記仇，我覺得只要能夠表達音樂就好，那些歧視都是因為不了解，餐廳可能也有餐廳的考量，替別人想一下就算了。」

▲▼蕭煌奇希望透過生活分享，讓更多人理解視障者。（圖／記者周宸亘攝）



經歷過太多歧視與不理解，蕭煌奇現在已能用坦然的心面對，也經常在社群媒體以「地獄梗」自嘲，他解釋背後原因：「Threads上面都是年輕人，我想要讓更多年輕人，更認識身心障礙的朋友，以我的例子，來跟他們站在同一個角度，也跟他們交朋友，讓他們有多一點同理心去幫忙需要的人，這是我經常發文的最大的用意。」他表示「地獄梗」其實是在訓練大家有正向的同理心，「透過我每天的分享，讓大家知道看不見的人生活也可以多彩多姿。」

這次他首度入圍華語歌王寶座，蕭煌奇也以平常心看待，他認為繼續創作歌曲才是最重要的，「一首經典歌傳唱一輩子、幾輩子，勝過當年得到的金曲獎，如果有一首歌讓大家傳唱很久，那個榮耀勝過金曲獎，因為一首歌可以感動更多人，商業價值大太多，寫出膾炙人口的歌很重要。」他豁然地說：「我已經很幸福，順其自然，該是你的就是你的，不是你的強求也沒有用。」

