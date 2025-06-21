周鶴年「抱了明日花綺羅」公司怒解約！　文春砲：僅一夜短暫相逢

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年被爆跟日本前AV女優明日花綺羅密會，韓媒甚至爆料涉及性交易，日媒《週刊文春》21日公開兩人親密互動的照片。明日花綺羅同日凌晨在X否認自己有收錢賣春，更直指爆料者是一名女子。

▲周鶴年、明日花綺羅3張親密照被日媒曝光。（圖／翻攝自IG）

《週刊文春》公開周鶴年、明日花綺羅在六本木酒吧門口親密互動，當時下著磅礡大雨，他從明日花綺羅背後雙手環抱其腰間，避免女方被雨淋濕，下巴親暱靠在女生肩膀上，即使被路人看見，擁抱著的雙手絲毫未曾鬆開。接著兩人一起搭計程車離開六本木。

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而《週刊文春》發出詢問信給周鶴年經紀公司後，該公司突然宣布周鶴年暫停活動，且《週刊文春》表示沒有收到公司的回應，公司卻於18日宣布將周鶴年解約退團。

南韓娛樂記者解說，南韓對性醜聞的排斥感非常強烈，推測經紀公司可能希望在事情爆發前以嚴厲的處分平息事件。但是《週刊文春》的報導發表前，部分媒體曝光此事，甚至報導涉及性交易的指控。《週刊文春》在報導最後評論，經紀公司認為問題很嚴重需要處理，但這一切似乎只是一夜短暫的相逢。

明日花綺羅凌晨在報導曝光前發聲，強調「我人生中從未因金錢發生性行為（賣春），一次都沒有。當然這次也是如此」，她更指出當時一位初次見面的女性似乎喜歡周鶴年，拍下照片賣給日媒曝光。

▲明日花綺羅在日媒報導曝光前，凌晨發文。（圖／翻攝自X）