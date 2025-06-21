蔡阿嘎日本拍片收妻子內衣辣照！見二伯羞露褲頭：我結紮了想幹嘛

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯結婚多年，育有兩個兒子，一家人感情深厚，2月更為了愛妻主動決定結紮。而他近日在日本拍片，老婆傳來一張身穿運動內衣、露褲頭的辣照，他一看驚回：「我都結紮了，想幹嘛。」兩人私訊對話全公開！

▲蔡阿嘎最近飛日本拍片，LINE收到妻子內衣辣照。（圖／翻攝自IG）

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蔡阿嘎昨日曬出LINE對話截圖，配文寫道：「欸等等，嘎哥還在日本拍片啊！想幹嘛？」截圖中，老婆二伯傳來一張身穿CK運動內衣、下身搭配解開鈕扣的牛仔長褲的照片，辣挺雙峰、露出深邃事業線及腹部線條。他回覆兩個驚訝表情圖示回應：「我結紮了，想幹嘛。」

其實早在蔡阿嘎發文前，二伯先曝光一段短影片，從休閒服裝換成家居睡衣，最後穿上CK運動內衣搭配牛仔長褲，並把辣照傳給老公。影片公開後，短短兩小時內便吸引上萬粉絲按讚，網友紛紛留言：「二伯很會餒」、「太辣了」、「嘎哥已就戰鬥位置」、「嘎哥獨旅到一半，看到影片立刻改機票回國」、「二伯身材真好呀」、「有沒有結紮都可以吧？重點不是女兒啦！飛回來了沒」。

▲二伯上傳短片，穿運動內衣露褲頭激辣。（圖／翻攝自IG）