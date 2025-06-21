王力宏「雙胞胎弟弟」帥成這樣！　罕見同台合唱：真的像嗎

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王王力宏昨（20日）於北京開唱，更邀請一直被說跟他是雙胞胎的香港男星李治廷首度同台合唱，讓全場笑翻，王力宏本人還問：「真的一直有人說我們兩個長得很像，我們也認識很久了，你覺得呢？真的像嗎？」

▲▼王力宏北京演唱會邀請李治廷當嘉賓。（圖／翻攝王力宏微博）

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隨後兩人看了一下對方，又異口同聲說：「好像真的蠻像的。」李治廷表示從16歲開始就被說跟王力宏長得很像，「我大學那年想說一定要看一次你的演唱會，當時我看得現場是蓋世英雄演唱會！」隨後說那次看完後印象深刻，「覺得如果能站在你的演唱會台上，唱你的歌，真的是莫大的榮幸。」雙方合唱了〈我依然愛你〉、〈One World One Dream〉。

事實上，李治廷當年剛出道就被封為「小王力宏」，同樣也擁有一副好歌喉和創作才華，後來更以《武媚娘傳奇》的李治一角翻紅，近年已轉戰影壇發展。他和王力宏6年前曾一起出席活動引發討論，這次同台演出還是第一次，昨晚演出後王力宏也發文：「哥哥弟弟表演『撞臉秀』，今天的特别嘉賓李治廷，有驚喜到你嗎！」也讓現場粉絲驚呼連連，直呼：「王力宏宇宙在演唱會上合體了！」