王鶴棣「用過的碗」被麵店供在展示櫃！吸朝聖打卡潮　挨轟後急撤

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸頂流男神王鶴棣自演出《蒼蘭訣》後，人氣水漲船高，先前的《大奉打更人》也受到不少觀眾喜愛。近日，他卻因一個「用過的碗」登上熱搜。起因是有民眾發現，陝西西安一間麵館將王鶴棣用過的碗筷放入展示櫃，供粉絲拍照打卡。此舉引發網友熱烈討論，有人稱讚店家善於抓住商機，但也有不少人認為此舉過於刻意，甚至批評利用王鶴棣蹭流量的行為不妥。

▲王鶴棣在中國大陸擁有超高人氣。（圖／翻攝自王鶴棣微博）

事件起因於一名網友的社群貼文，指出該麵館特別設置了一個展示箱，標註「王鶴棣用過的碗筷」，吸引大量粉絲前來拍照並順道消費。由於王鶴棣新劇即將開播，相關話題熱度持續高漲，部分網友認為店家此舉是「聰明的營銷策略」，甚至開玩笑說這副碗筷會成為熱門打卡景點。然而，也有不小的聲浪對此表示反感，認為這種行為像是私生飯，擔心王鶴棣本人看到會感到不適。

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▲王鶴棣使用過的碗筷被店家放在展示櫃。（圖／翻攝自微博）

對於外界批評，該麵館於迅速發聲澄清，表示展示櫃的設置純粹是為了滿足粉絲的需求，並非刻意「供奉」碗筷。業者強調為避免進一步的誤解，展示櫃已經被撤下。