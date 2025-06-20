ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

麵店展示「王鶴棣用過的碗」挨轟
「夏至」5生肖爆紅！
林襄經紀人「胸前一顆扣」超辣
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賀瓏 Albee 梧桐妹 賈靜雯 吳夢夢 小吳 篠原杏 薔薔

＆TEAM來台開唱「連油飯都吃到」　王奕翔把成員打包帶回家：我盡力都買了

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團&TEAM由HYBE所打造，由7位日本人K、FUMA、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI，韓國成員EJ與台灣成員NICHOLAS（王奕翔）將9位成員組成，他們20日首度在台灣舉辦專場演唱會，台灣粉絲反應超熱烈，讓團體讚不絕口，王奕翔則露出欣慰的表情回答：「我覺得很驕傲，要繼續保持下去，知道嗎？」而他身為最稱職地陪，帶領所有人逛遍台北美食，幽默表示「我盡力了，他們能吃到的，我都買了。」

▲▼日本人氣團體&TEAM台北演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲&TEAM此趟來台開唱，現身所有夜市吃遍美食還去了NICHOLAS家裏。（圖／記者李毓康攝）

&TEAM演唱會雖是20日開演，但他們此趟提前來台，9位成員被直擊現身各種夜市、觀光景點，幾乎是吃遍逛遍大街小巷，YUMA吃了甜甜圈、肉桂捲、冰淇淋，K與JO前往名店品嘗芒果冰，「我們被安排坐在窗邊位置，就這樣對坐吃芒果冰，然後旁邊的人還掛著JO的周邊商品」，被粉絲認出來後，K善意提醒：「不能拍照，但我們可以隔空餵食芒果冰喔。」互動超可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本人氣團體&TEAM台北演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲NICHOLAS爸媽還招待成員吃飯，他幽默表示「我盡力了，他們能吃到的我都買了」。（圖／記者李毓康攝）

Taki則是秀出韓文、中文夾雜的雙聲道讚「油飯真的好吃」，EJ、HARUA也讚「地瓜球，真的好吃」，Maki選擇雞排最美味，FUMA回答「在王爸爸、王媽媽家裡吃到的雞排最好吃」，JＯ與YUMA各自認為牛肉麵與大腸包小腸最好吃。王奕翔最後幽默做結尾：「我盡力了，他們能吃到的我都買了。」全員也表示「謝謝王媽媽」。

▲▼日本人氣團體&TEAM台北演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲&TEAM來台還唱了〈月亮代表我的心〉。（圖／記者李毓康攝）

來到台灣開唱，9位成員還為粉絲帶來驚喜，王奕翔先告白：「大家都知道，我們是狼人，LUNÉ是月亮對嗎？」於是9人合唱中文〈月亮代表我的心〉，K好奇：「NICHOLAS你幫我問一下，大家覺得我們發音怎麼樣？」於是台下給予滿滿尖叫聲回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王奕翔&TEAMKFUMAYUMAJOHARUATAKIMAKIEJ

推薦閱讀

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」

12小時前

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

6/19 20:05

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈

14小時前

爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出

爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出

6小時前

前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手

前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手

11小時前

「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

10小時前

給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了

給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了

13小時前

快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」

快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」

11小時前

賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議

賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議

6/19 22:50

梧桐妹迎20歲辣曬「性感美背＋刺青」　賈靜雯暖喊：有滿滿愛的存款

梧桐妹迎20歲辣曬「性感美背＋刺青」　賈靜雯暖喊：有滿滿愛的存款

23小時前

恭喜！施文彬大兒子國小教師甄試錄取　霸氣報喜「差一名榜首」

恭喜！施文彬大兒子國小教師甄試錄取　霸氣報喜「差一名榜首」

9小時前

AV男優確診HIV！「洛杉磯所有片商停工」吳夢夢嘆：無套的缺點

AV男優確診HIV！「洛杉磯所有片商停工」吳夢夢嘆：無套的缺點

6/19 20:56

熱門影音

蕭亞軒終於復出

蕭亞軒終於復出
林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
林志玲「神級鏤空裝」有夠美

林志玲「神級鏤空裝」有夠美
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
陳零九、威廉等9人閃兵價碼曝　王大陸成「滿滿的大盤子」

陳零九、威廉等9人閃兵價碼曝　王大陸成「滿滿的大盤子」

孔明、秀英

孔明、秀英

THE BOYZ周鶴年爆「涉性交易」退團！　付費密會明日花綺羅...深夜手寫信喊冤

THE BOYZ周鶴年爆「涉性交易」退團！　付費密會明日花綺羅...深夜手寫信喊冤

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

胡瓜遭爆「6億財產丁柔安拿不到」　放閃闢謠「離不開她」：我的就是她的

胡瓜遭爆「6億財產丁柔安拿不到」　放閃闢謠「離不開她」：我的就是她的

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！　霸氣嗆「不會下架」：先結我版稅

鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！　霸氣嗆「不會下架」：先結我版稅

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

Melody講「沈玉琳黃色笑話」記者全傻掉　跟他培養出「連結」...錄影口誤喊：撕B！

Melody講「沈玉琳黃色笑話」記者全傻掉　跟他培養出「連結」...錄影口誤喊：撕B！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

看更多

【核武暗示？】伊朗釋出17秒「摸核彈」畫面！

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換一張臉」網認不出

38分鐘前11

王鶴棣「用過的碗」被麵店供在展示櫃！吸朝聖打卡潮　挨轟後急撤

1小時前10

直擊／「家是唯一城堡！」　台灣孩子王奕翔忍淚唱〈稻香〉哽咽：回家真好⋯

1小時前69

林襄經紀人「胸前一顆扣」曬辣照！　衣服快包不住…網：超不科學

1小時前77

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾！「爭議手勢」遭粉絲怒出征急道歉了

2小時前1

《釣魚迷日記》日本「國民導演」栗山富夫癌逝　享壽84歲

2小時前0

袁艾菲超美畢業照意外成「教學範例」　本尊笑翻：我自己都沒留欸

2小時前0

導演爆料！新任「超人」帥爆但私下超宅　女主角狂補刀「又傻又酷」

2小時前1

＆TEAM來台開唱「連油飯都吃到」　王奕翔把成員打包帶回家：我盡力都買了

2小時前20

追星潮擠爆西服店！歌仔戲天后掀暴動　粉絲狂拍門震到「以為地震」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」
    12小時前1416
  2. 賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？
    6/19 20:051813
  3. 饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈
    14小時前813
  4. 爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出
    6小時前89
  5. 前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手
    11小時前2010
  6. 「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛
    10小時前5426
  7. 給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了
    13小時前243
  8. 快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」
    11小時前126
  9. 賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議
    6/19 22:503214
  10. 梧桐妹迎20歲辣曬「性感美背＋刺青」　賈靜雯暖喊：有滿滿愛的存款
    23小時前3026
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合