＆TEAM來台開唱「連油飯都吃到」　王奕翔把成員打包帶回家：我盡力都買了

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團&TEAM由HYBE所打造，由7位日本人K、FUMA、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI，韓國成員EJ與台灣成員NICHOLAS（王奕翔）將9位成員組成，他們20日首度在台灣舉辦專場演唱會，台灣粉絲反應超熱烈，讓團體讚不絕口，王奕翔則露出欣慰的表情回答：「我覺得很驕傲，要繼續保持下去，知道嗎？」而他身為最稱職地陪，帶領所有人逛遍台北美食，幽默表示「我盡力了，他們能吃到的，我都買了。」

▲&TEAM此趟來台開唱，現身所有夜市吃遍美食還去了NICHOLAS家裏。（圖／記者李毓康攝）



&TEAM演唱會雖是20日開演，但他們此趟提前來台，9位成員被直擊現身各種夜市、觀光景點，幾乎是吃遍逛遍大街小巷，YUMA吃了甜甜圈、肉桂捲、冰淇淋，K與JO前往名店品嘗芒果冰，「我們被安排坐在窗邊位置，就這樣對坐吃芒果冰，然後旁邊的人還掛著JO的周邊商品」，被粉絲認出來後，K善意提醒：「不能拍照，但我們可以隔空餵食芒果冰喔。」互動超可愛。

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▲NICHOLAS爸媽還招待成員吃飯，他幽默表示「我盡力了，他們能吃到的我都買了」。（圖／記者李毓康攝）



Taki則是秀出韓文、中文夾雜的雙聲道讚「油飯真的好吃」，EJ、HARUA也讚「地瓜球，真的好吃」，Maki選擇雞排最美味，FUMA回答「在王爸爸、王媽媽家裡吃到的雞排最好吃」，JＯ與YUMA各自認為牛肉麵與大腸包小腸最好吃。王奕翔最後幽默做結尾：「我盡力了，他們能吃到的我都買了。」全員也表示「謝謝王媽媽」。

▲&TEAM來台還唱了〈月亮代表我的心〉。（圖／記者李毓康攝）



來到台灣開唱，9位成員還為粉絲帶來驚喜，王奕翔先告白：「大家都知道，我們是狼人，LUNÉ是月亮對嗎？」於是9人合唱中文〈月亮代表我的心〉，K好奇：「NICHOLAS你幫我問一下，大家覺得我們發音怎麼樣？」於是台下給予滿滿尖叫聲回應。