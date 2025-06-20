他一早接到陌生來電被吵醒　竟是大咖天后「親自打來」還大聊半小時

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手力齊Lichi 於今日發行個人首張全創作專輯《極樂・南方 When Things Go South》，他是許多女歌手的資深樂迷，在創作路上受到一些天后級人物的激勵，給予他信心持續創作，其中包含蘇芮和潘越雲，「有次參加蘇芮姐出道三十五週年的音樂分享會，我寫了一封信給蘇芮姐，也留了聯絡方式。」沒想到隔了一週的某天早上，手機突然出現一則陌生來電：「你是力齊嗎？我是蘇芮姐！」

▲▼力齊曾收到天后蘇芮傳來的訊息。（圖／力齊提供、資料照／攝影中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從作詞、作曲，再到發行，蘇芮向力齊傳授了長達半個多小時的心法，也推薦了一些好聽的音樂，讓力齊深受感動：「當時一心只想唱歌，從沒想過創作這件事，卻無形中給予我一個新的可能性，也在往後的日子給我許多信心。一位素昧平生的偶像都願意花時間來指導和鼓勵我，實在沒有理由輕易放棄。」

力齊家中有無數中西音樂收藏，直到三年前開啟在台南的英文教學工作，歷經獨自生活的漫漫時光，以及這座古都中各種耀眼的文化積累，逐步開啟腦中的創作迴路，搭配自幼參加合唱團巡演的難忘記憶，匯聚成《極樂・南方 When Things Go South》中的八首曲目。

力齊本身沒有紮實的樂理知識，純憑長年累計的深厚品味與聆聽時的直覺來做決策，其中東京中央線的早川徹是力齊第一位接觸的音樂人，「當時去聽他的爵士鋼琴演奏會，那晚就用IG發了自己的三首Demo給Toru桑（早川徹），心想：『如果他沒有回覆，或者不喜歡這些歌，我這張專輯就不做了！』。」沒想到早川徹很快就回覆，兩人也因共同音樂喜好成為忘年之交，也有了這張作品的誕生。而他七月底舉辦北高各一場的專場演出，也在準備九月去英國唸書的相關事宜。