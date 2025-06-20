韓海軍陸戰隊「狂射BB槍殺死老狗」！　男歌手怒轟：髒話不夠罵

記者劉宛欣／綜合報導

南韓TROT歌手朴軍（音譯，박군）是特戰部隊出身，19日透過社群對一起虐待動物事件表達強烈憤怒。他在自己經營的愛犬專屬社群帳號上發文寫道：「哇……C字髒話都嫌不夠，這種事到底該怎麼處理…。」難掩心中怒火。

▲朴軍發聲斥責虐待狗狗的加害者。（圖／翻攝自朴軍IG）

朴軍同時分享了一則新聞，標題為「全身瘀傷斑斑的老狗，被打了數百發BB彈」，內容指出，事件發生在8日，地點在韓國慶尚南道巨濟市，有多名20多歲的現役海軍陸戰隊士兵，對著餐廳院子裡綁著的4隻狗連開數百發BB彈，造成其中一隻狗不幸死亡，其餘三隻也都身受重傷或輕傷。由於朴軍本身是軍人出身，又是有養寵物的愛狗人士，對於這樣的虐狗事件格外難以容忍。

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▲朴軍本身就是愛狗人士。（圖／翻攝自朴軍狗狗IG）

根據其他更加詳盡的韓媒報導，經過警方調查後，加害者為入住在附近的遊客，其中兩人是海軍陸戰隊現役軍人，4人在喝醉酒的狀態下接近狗，沒想到被咬，於是一怒之下便拿起BB彈射擊，聲稱只是想要嚇退犬隻們，警方事後將兩名軍人移送給部隊處置，其餘兩名民眾的其中一人，被以違反《動物保護法》及財務毀損立案調查。