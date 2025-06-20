Jennie挑戰吃辣「現場失控崩潰」！　全身發抖哭了：帶我回家

記者劉宜庭／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie登上美國網紅節目《Hot Ones》挑戰吃辣，原本以為自己能像團員Rosé、Lisa一樣從容應對，沒想到她從自信開場到最後崩潰爆哭、全身顫抖，驚慌直呼「救命！」，「我從來沒吃過這麼辣的東西」。

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▲Jennie挑戰吃辣崩潰。（圖／翻攝自YouTube／First We Feast）



Jennie一登場便向主持人Sean坦言：「在我的日常生活中，完全沒有辣。我不喜歡辣的食物，也不喜歡任何跟辣有關的東西。如果可以的話，我偏愛清淡。」她坦承自己又害怕又興奮，「但今天我就是來面對我的恐懼」。

節目依照辣度分別讓Jennie循序挑戰，一開始原本還能淡定應對，但當她吃到第八支辣翅後瞬間崩潰，一邊哭喊「我聽不見了！我不能說話！」一邊滿場跑、猛灌冰淇淋與牛奶急救，甚至當場喊話：「帶我回家！我現在連英文都快聽不懂了！」她忍不住向觀眾道歉：「真的很抱歉，我講不出話來。我只有眼淚和尖叫。」

▲Jennie原本以為自己能像團員Rosé（左）、Lisa（中）一樣從容應對。（圖／翻攝自YouTube／First We Feast）

原本以為自己能像團員Rosé、Lisa一樣從容應對，Jennie無奈表示：「我以為她們能做，我也可以，但我不行！」她透露，從練習生時期，Jisoo就是讓她接觸辣味的「辣師傅」，笑說：「我100%能說服Jisoo來參加節目，她會超愛的！」由於她被辣到鼻涕直流、聲音沙啞，最後更請主持人幫忙宣傳新專輯：「我很開心，但也很抱歉沒能好好回答問題。」