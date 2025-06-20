圖書館翻到小說「作者是Joeman」！本尊認證19歲出版：就是我本人

記者劉宜庭／綜合報導

百萬YouTuber Joeman不只擁有超過271萬人次訂閱、擅長科技與3C開箱，近日竟被網友在圖書館「意外發現」他竟還有「作家」身份！一本名為《紅野狼》的小說是由Joeman所著，本人也親自現身證實這是他19歲出版的書，讓不少粉絲相當驚訝。

▲Joeman親自留言認證。（圖／翻攝自Threads／Joeman）

一位網友近日在Threads上分享，在圖書館翻書時意外發現一本書名為《紅野狼》的小說，署名作者竟是「Joeman」，引發熱議。沒想到，Joeman本人也親自留言回應：「對喔這本是我19歲時出版的。」立刻掀起留言區一陣驚呼。

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事實上，Joeman並未隱瞞過作家身分，2022年在影片中就曾透露過這段過往，指出《紅野狼》早在2009年就已經出版：「這不是同名同姓喔，就是我本人。」他也坦言這本書首刷後，超過十年都賣不完，出版社幾年前已來信通知合約到期，將不再印刷，因此目前該書已正式絕版。

▲Joeman曾在影片中介紹自己出的書。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman本名翁雋明，在成為全職YouTuber之前，曾是《星海爭霸II》電競賽事的賽評，並於2011年獲得票選冠軍。大學畢業後也進入微星科技擔任筆電產品經理3年，累積豐厚的科技知識。值得一提的是，這本《紅野狼》小說是當年電影的同名網路小說，他不僅身兼作者，還參與電影製作，擔任副導演與客串演員，經歷相當多元豐富。