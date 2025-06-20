林萱瑜新婚1年演台八被念「還不生小孩嗎」　老公Junior暖回應

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔新劇《百味人生》昨日（19）開鏡，眾多一線演員齊聚，其中女星林萱瑜也在演出陣容當中。而她分享開鏡照，透露開始被念「還不生小孩嗎！」為此親自回應：「不要擔心我。」

▲林萱瑜接演台八新劇《百味人生》，被念「還不生小孩嗎？」（圖／翻攝自Threads）

現年34歲的林萱瑜，與老公Junior（韓宜邦）去年6月13日登記結婚，至今已經滿一周年。她婚後戲約不斷，現正演出八點檔《願望》，接著又接《百味人生》，透露被念「妳該休息一下了吧」、「妳居然又接檔」、「還不生小孩嗎」，為此發文回應「好啦不要擔心我，我會加油的，搞不好是最後啊」，最後強調「謝謝依然很想看見我的人，希望這次能有不一樣的東西給你們帶來新鮮感」。

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老公Junior留言為愛妻林萱瑜打氣：「加油，我們把答應了該做的事情做完！抱歉當天錄外景節目無法參加開鏡記者會。」有人質疑「我看是根本不想生小孩拿拍戲當藉口，可能明年等這部百味人生結束了，下一檔繼續拍然後又找藉口說自己沒辦法生小孩，在我看來該擔心的是JU哥吧快45歲了還沒辦法生小孩。」另一派網友留言「還是有那種希望妳休息又同時希望看到妳演出的，這裡就有一個」、「還是想看萱瑜姊姊帶給我們最棒的作品」、「都支持十年了 當然也會繼續支持萱瑜的新戲」。