國分太一爆「涉桃色金錢糾紛」閃電停工！最後一張名片給木村拓哉

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本人氣男星國分太一昨日（19）驚傳無限期停止活動，並提出手上6個主持節目全部退出，其中日本電視台20日將緊急召開記者會公開說明。他是高人氣男團「TOKIO」的成員之一，出道將近31年幾乎零負評，溫柔好男人形象深植人心，但是有媒體爆料，他疑似因為與女性發生桃色金錢糾紛，甚至會被公司解雇處分。

▲國分太一給大眾零負評印象，突然傳出全面停止活動。（圖／翻攝自X）

據日媒《產經體育》報導，國分太一退出所有主持中的節目，無限期停工。有相關人士透露：「可能捲入桃色或金錢方面的糾紛，亦或是發生了某些不祥事件。」另外日媒《Sponichi Annex》報導，日本電視台將在20日召開緊急記者會，說明《鐵腕DASH》涉及違規的問題，知情人士表示，記者會內容會與國分太一有關。且《鐵腕DASH》是播出長達30年的長壽綜藝，節目恐怕將會受到影響。

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▲TOKIO經歷主唱長瀨智也引退，山口達也涉醜聞退團，現在剩下隊長城島茂、松岡昌宏、國分太一3人，今傳出國分太一將會被解雇。（圖／翻攝自X）

國分太一是偶像男團TOKIO的鍵盤手，過去隸屬傑尼斯事務所，是旗下少有的樂團型偶像男團，同團主唱長瀨智也已於2021年引退，山口達也2018年因涉及性醜聞退團，TOKIO目前剩下3人，除了國分太一，還有隊長城島茂，還有同樣高人氣的松岡昌宏，TOKIO更獨立出來開公司。報導指出，國分太一擔任公司副社長，將可能被TOKIO解雇，被外界揣測涉及負面事件相當嚴重。

此外，國分太一日前參加木村拓哉的YouTube節目錄製，造訪知名烏龍麵連鎖品牌，品嘗TOKIO與該品牌合作的新菜單美食。他在節目最後，送給木村拓哉一張木製名片，上面印有副社長的頭銜，他強調這是「最後一張名片」，別具意義，決定送給木村拓哉，當時有說道日後還會再製作（名片），但是如今全面停止活動、被解雇消息曝光，日網議論他當時的發言其實早有暗示，目前影片已經破百萬觀看，網友也憂心影片會受牽連下架。

▲國分太一上木村拓哉YT節目，送大神自己的最後一張名片。（圖／翻攝自YouTube）