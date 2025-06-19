李怡貞出庭露臉卻被酸民攻擊外貌！　霸氣回嗆「法庭不是秀場」

記者劉宛欣／綜合報導

台北地院日前開庭審理律師李怡貞控告陳沂一案，雙方都親自到場，引起媒體高度關注。庭後，不少媒體爭相報導相關情況，不料，竟有部分酸民將焦點轉移至李怡貞的外貌，甚至對她進行惡意評論。對此，李怡貞也在臉書上大方發文回應，展現堅定的自信與專業態度。

▲李怡貞經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞在臉書發文強調，從提告到開庭，她從未主動向外界透露案件進度，一直都是「默默做事」。她提到自己已連續幾日為當事人案件熬夜準備，每天僅睡四小時，狀態確實不如平時，但即便如此，她仍以專業為先，低調前往法院準備開庭，只是沒預料到現場媒體陣仗如此龐大。

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▲李怡貞日前接受媒體採訪，卻被攻擊外貌。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

她也說明，平時面對媒體訪問都會盡量避開，因為「法庭真的不是秀場」，更坦言當天本想避開鏡頭，但媒體誠懇邀約下仍接受訪問，即使知道自己眼袋浮現、臉部疲憊，「這張照片，是在準備採訪前，抓時間閉目養神的樣子」，她毫不避諱地分享這份真實，並表明自己從來不是靠外貌生存的律師。

李怡貞強調，她的工作重點在於替當事人把案件辦好，凡事講求證據與效率，「沒有要靠什麼美女與外貌闖天下」。面對外貌攻擊，她也霸氣回應：「你硬要說我醜，我就硬要堅持我很美。」並表示自己會繼續保持優雅。