女團babyMINT出海「罕見清涼造型曝光」　趙娟週辣到噴鼻血

記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT與人氣韓籍啦啦隊趙娟週今（19）日搭乘遊艇前往基隆外海，出席防曬產品活動，行程滿檔的babyMINT開心表示：「我們本來就很愛水、很愛戶外活動！能放下行程擁抱海風，太幸福了」，更說以前不懂防曬，現在則是「誰不防曬誰就後悔」。

▲babyMINT穿上清涼的服飾出海。（圖／AHC提供）

經常在球場風吹日曬的趙娟週，卻還是擁有白皙透亮肌膚，令人驚豔，她分享抗曬心得：「防曬產品是每位啦啦隊女孩最重要、也最必備的保養產品。」而她在南韓的老家離海不遠，小時候常去海邊公園散步，來台後難得出海，她開心說：「基隆和北海岸讓我特別有親切感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

babyMINT的舞蹈擔綱粼粼熱愛陽光，喜歡游泳與戶外活動，為了避免膚色不均，外出時都會擦防曬；品妡小時候熱愛游泳，經常曬到白不回來，因此現在對於防曬特別小心，身為五國混血美女的Vikky難忘和品妡出國時，2人1天就用掉1瓶防曬，「真的露一點皮膚就猛噴」。

▲▼趙娟週罕見穿著火辣。（圖／AHC提供）

擁有健康膚色的丞妘，過去不喜歡擦防曬，有次在露天游泳池游一整個下午，起身後全身發紅，隔天甚至脫皮造成膚色變得不均勻，讓她大嘆「回不去了」；栩栩過去也常常曬成小黑人，現在養成「防曬全副武裝狀態」。

團員們分享近況，粼粼表示最近在學DJ，希望有一天可以有做為DJ上台表演的機會；栩栩是今年的學測生，「我考上想要的學校，不用考分科，前天去報名駕訓班」；Vikky買了新相機並嘗試拍Vlog，笑說有比較多跟自己相處的時間；品妡近期則努力學樂器、精進歌唱能力，熙妍表示看了很多動畫、電影，想Cosplay給大家看；還沒放暑假的丞妘備戰考試，偶爾會到社區健身房運動，目標是鍛鍊出精實體態。