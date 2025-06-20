史嘉蕾喬韓森闖侏羅紀！4大全新恐龍種曝光　導演：牠們比以前更邪惡

記者蕭采薇／綜合報導

電影《侏羅紀世界：重生》這次以全新的角色、場景和恐龍種類震撼回歸，帶來劫盜片與怪獸片結合的全新敘事風格。導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）攜手全球動作巨星史嘉蕾喬韓森、影壇新秀喬納森貝利，以及兩度榮獲奧斯卡獎的馬赫夏拉阿里，打造一場驚心動魄的冒險。

▲《侏羅紀世界：重生》海陸空恐龍兇猛出閘。（圖／UIP提供）

製片法蘭克馬歇爾強調：「這部電影不僅延續了侏羅紀系列的世界觀，更重新捕捉到第一部《侏羅紀公園》的調性。我們希望透過全新的敘事方式，結合劫盜片的刺激冒險與怪獸片的驚悚恐怖，讓觀眾既熟悉又耳目一新。」片中除了經典恐龍外，還新增了多個新品種，包括滄龍、泰坦巨龍、風神翼龍、畸變暴龍（D暴龍）等，讓觀眾完全沉浸在侏羅紀的震撼世界。

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▲《侏羅紀世界：重生》以全新的角色、場景和恐龍種類震撼回歸。（圖／UIP提供）

導演蓋瑞斯愛德華表示：「恐龍的魅力在於牠們曾真實存在過，這種巨獸的恐懼感其實深植在我們基因裡。我希望這次的恐龍不僅凶猛，還帶著一絲邪惡感，讓每次登場都令人毛骨悚然。」特效總監大衛·維克里補充：「我們竭盡所能設計全新的恐龍種類，無論是造型還是動作，都要讓人感到極度不安。」

飾演佐拉·班奈特的史嘉蕾喬韓森透露，劇組為了打造真實感，特地選擇偏遠島嶼和壯麗的自然景觀拍攝。「我們搭著船去外景地點，與劇組一起露營拍攝，完全投入大自然。這些場景真的很美，讓整部電影多了奇幻又真實的質感。」

▲《侏羅紀世界：重生》。（圖／UIP提供）

導演蓋瑞斯也強調：「真實外景地點能帶給觀眾更強的臨場感，像泰國、馬爾他、英國和紐約，這些地點不只是背景，更像是電影中的角色，增添了獨特的氛圍。」

片中恐龍的種類和造型是另一大亮點。除了經典角色暴龍和迅猛龍外，首次登場的恐龍如畸變暴龍（D暴龍）和蛙嘴翼龍，造型更加凶猛、充滿威脅感。馬赫夏拉阿里表示：「這些恐龍的存在本身就讓人感到不安，每次出現都會讓觀眾屏息。」

▲《侏羅紀世界：重生》。（圖／UIP提供）

此次電影由史嘉蕾喬韓森領銜，喬納森貝利飾演亨利·盧米斯博士，馬赫夏拉阿里飾演鄧肯·金凱德，聯手挑戰極限任務，從恐龍身上取得關鍵DNA樣本。電影更邀請國際巨星魯柏·佛蘭德及馬奴·賈西亞·魯爾福共同出演，編劇是《侏羅紀公園》元老大衛·柯普，打造史詩級視覺盛宴。

▲《侏羅紀世界：重生》。（圖／UIP提供）

《侏羅紀世界》三部曲在全球創下超過十億美元的票房佳績，系列最新作《侏羅紀世界：重生》延續經典，朝全新方向演變。勇敢的團隊將與時間賽跑，在陸地、海洋和天空中，迎接恐龍帶來的極限挑戰。這部充滿動作場面的冒險即將震撼登場，7月2日正式上映，影迷們不容錯過。ㄌ