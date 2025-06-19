34歲「童顏女優」宣布重返AV界！　老粉絲激動：支持到底

記者劉宛欣／綜合報導



日本AV女優篠原杏現年34歲，靠著童顏外貌與火辣身材，累積了大批忠實粉絲，她於2010年在知名成人片商「h.m.p」出道，憑藉多部經典作品成為業界代表人物。近日，篠原杏透過社群平台X宣布將以全新藝名與形象重返AV界，消息一出立刻引發粉絲熱議。不僅如此，她更透露多年來身材依然維持良好，讓外界對她的回歸充滿期待。

▲篠原杏回歸AV界。（圖／翻攝自X）

篠原杏在出道時以呆萌臉蛋搭配性感身材的強烈反差，迅速吸引粉絲目光，並被視為擦亮老牌片商「h.m.p」招牌的重要人物。近日，她在X發文：「我要復出拍片了，你支持我嗎？」正式宣告回歸，引發業界廣泛討論。AV達人一劍浣春秋在專欄中指出，今年AV界雖有多位大牌女星引退，但篠原杏的復出則是一大亮點，形容她當年是片商的「救世主」。他還幽默提及篠原杏的身材，猜測她有後天加大或自然「膨脹」。

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▲篠原杏身材變得比以往更加豐滿。（圖／翻攝自X）

篠原杏的復出消息曝光後，不少粉絲留言表達支持。篠原杏過往在引退前，曾多次爆料工作不愉快的經歷，並透露因結婚而退出演藝圈。如今，她以嶄新姿態回歸，讓粉絲期待她在業界再次創造高峰。