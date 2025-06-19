Angelababy拍爆紅小吃店宣傳片　挨酸「降格搶網紅工作」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星Angelababy（楊穎）自2023年因觀賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀表演而遭到封殺後，事業陷入低潮。直到2025年初，主演的古裝劇《相思令》才終於獲得解禁，燃起了復出的希望。近日她被拍到為澳門一間網紅小吃店拍攝宣傳影片，畫面曝光後引發熱議，被部分不看好的網友直言「自甘墮落」、「降格接網紅工作」。

▲Angelababy。（圖／翻攝自Angelababy微博）

在曝光的畫面中，Angelababy一身休閒簡約穿搭，與過去的形象大不相同，她不僅親自試吃多樣小吃，面對老闆端出的餐點全數來者不拒，甚至還主動詢問脆肉乾是否可以多來一些，整體互動自然不做作，網友紛紛留言表示「不像拍戲時假吃，這次真的吃得很開心」，但也有不少人冷嘲熱諷「跟網紅搶工作」。

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▲Angelababy。（圖／翻攝自微博）

Angelababy仍持續努力尋找工作機會。日前就有被拍到她被疑似經紀人的工作人員指手畫腳，而她則低頭耐心傾聽，有知情人士爆料Angelababy工作量大不如前，以前很注重劇本、工作內容，現在只要是經紀人安排的，幾乎來者不拒。