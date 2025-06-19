劉畊宏掉粉跌破6000萬大關！曾放話要慶祝…半年捲2爭議追蹤數直落

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉畊宏事業轉戰大陸，疫情期間憑健身直播爆紅，抖音一度高達7338萬粉絲，掀起健身直播熱潮。而隨著疫情解封，他影片也嘗試轉型，但近期接連陷入爭議，止不住掉粉，失守6000萬大關。

▲劉畊宏粉絲跌破6000萬大關。（圖／翻攝自微博）

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劉畊宏目前是抖音粉絲數量最多的台灣藝人，疫情期後大陸民眾不再死守健身直播，粉絲數也開始下降。他3月參加山海威海馬拉松時，接受當地媒體訪問，回應如何看待掉粉焦慮，說道「能夠掉粉表示你流量大」，當時透露粉絲數掉了1100萬，並說「這件事情還會持續，我可能下回做一件事情，掉到6000萬的時候，我剩6000萬，我還要慶祝」。他的回應被陸網稱讚「清醒發言」。

▲劉畊宏3月受訪回應掉粉，放話粉絲掉到6000萬的時候還要慶祝。（圖／翻攝自微博）

隨後劉畊宏4月在南寧錄節目時，被網友爆料指節目工作人員以拍攝為由要求清場，他在爆料帖文下留言「不好意思，耽誤你吃飯了」，沒想到道歉語氣被嫌太敷衍，再掀爭議。他與妻子王婉霏5月初直播時否認強制清場，也強調自己留言是出於誠心誠意的歉意，事件延燒到他報警備案，這起輿論風波導致他3天內掉粉900萬，7000萬粉絲高峰降至6000萬出頭，影響頗大。

接著劉畊宏被週刊爆出財務糾紛，曾向股市大亨史金生借貸700萬元周轉，但最後卻跳票遭對方提告，在2022年鬧上法院，法院判決劉畊宏應支付700萬元，依週年利率5%計算之利息。他透過工作室發表嚴正聲明，直指爆料與事實有出入，否認是實際借款人，是出於友情而做了擔保人，案件已於2024年1月案結，雙方已不存在爭議糾紛。

根據19日最新數據，劉畊宏現在粉絲數5975.5萬，雖然跌破6000萬，仍然遠遠超過其他台灣明星。抖音粉絲數排名第2高的是羅志祥，粉絲數2464萬，第3名是投入直播帶貨的郝劭文，粉絲數1513萬，第4名是王心凌，粉絲數1333萬，第5名是李立群，粉絲數達1021萬。

▲抖音粉絲數最高台灣藝人依序是劉畊宏、羅志祥、郝劭文、王心凌、李立群。（圖／翻攝自微博）