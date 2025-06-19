不只周鶴年！大咖製作人MC夢也遭爆性交易　「6天前遭公司開除」詭異動態曝光

記者吳睿慈／綜合報導

韓團THE BOYZ成員周鶴年被爆私會明日花綺羅，且遭懷疑涉及性交易，他雖矢口否認，但難挽回好形象。如今，不只周鶴年深陷泥沼，連大咖製作人MC夢也疑似嫖妓被抓到，他身為公司旗下御用製作人，13日突被公司開鍘不再碰公司業務，巧的是，他與周鶴年隸屬同公司，引起各方揣測。

▲不只周鶴年，大咖製作人MC夢也遭爆性交易。（圖／翻攝自周鶴年IG）



MC夢身為歌壇元祖偶像歌手，創作過無數膾炙人口歌曲，現隸屬於MILLION MARKET，而該公司的母公司就是One Hundred Label，也是THE BOYZ經紀公司。但詭異的是，在周鶴年性交易醜聞還沒爆發前，他搶先一步遭到公司切割，One Hundred Label於13日對外表示「MC夢因『個人因素』，目前被排除於公司業務之外。」

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▲▼MC夢突然把IG設為非公開。（圖／翻攝自MC夢IG）



MC夢遭切割的具體內容未講，但根據韓媒《10Asia》原文報導，周鶴年涉及與明日花綺羅性交易以外，一名業界相關人士加碼爆料，「不只周鶴年，One Hundred Label旗下的製作人也因涉及性交易，目前被排除在公司業務之外。」

如今該名「製作人」身份引起猜測，疑似就是資深歌手MC夢，更離奇的是，MC夢並未出面解釋，甚至把IG帳號改為非公開形式，使得性交易傳聞傳得更烈。