真人版水島太太53歲生日！女星花光「1年積蓄」送禮　她當場淚崩

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情熱鬧滾滾，劇中飾演活潑可愛角色的錦雯，以其幽默風趣的演出深受觀眾喜愛，甚至被網友們封為《我們這一家》卡通裡可愛的「水島太太」真人版。

▲錦雯收宮美樂生日大禮，當場感動淚崩。（圖／民視提供）

日前，錦雯在民視攝影棚度過了一個溫馨又感人的53歲生日，不僅幕前幕後的工作人員接力為她慶生，讓她一口氣吃了三個蛋糕，更收到來自「劇中女兒」和忠實粉絲們的超級催淚驚喜，讓「水島太太」當場淚灑現場，直呼感動破表。

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錦雯才經歷愛犬「皮皮」離世的傷痛，沒想到曾在《好運來》飾演她女兒的宮美樂，竟默默準備了超級暖心的生日大禮。宮美樂為了這個驚喜，竟然花光自己存了一整年的零用錢，請來外國老師製作羊毛氈，精巧地還原了「皮皮」生前的可愛模樣。

▲錦雯收宮美樂生日大禮，當場感動淚崩。（圖／民視提供）

錦雯收到禮物的那一刻，當場淚崩，哽咽地說「皮皮走了，今年生日真的特別難熬，謝謝大家對我的疼愛！美樂這孩子真的太有心了，她存了一年的零用錢，還找了世界各地最厲害的羊毛氈工匠，經過兩個多月，終於『神還原』了開心真實的皮皮！這也是我在民視過的第二次生日，真的非常謝謝大家的疼惜！」這份超越戲劇血緣的暖心之舉，不僅展現了宮美樂的貼心，也讓錦雯倍感溫暖，瞬間撫慰了失去愛犬的傷痛。

▲錦雯收宮美樂生日大禮，當場感動淚崩。（圖／民視提供）

除了宮美樂的催淚大禮，劇中好姐妹王瞳也展現了超暖心的姐妹情！錦雯分享「我只是隨口說過自己有在收集別針，沒想到王瞳竟然默默記下來，還花時間幫我找到各式各樣的可愛別針，收到當下真的超級感動！」王瞳的貼心舉動，讓錦雯直呼「揪甘心」，證明了劇組演員們私下的好感情。

▲錦雯收宮美樂生日大禮，當場感動淚崩。（圖／民視提供）

錦雯也感性地提到，她直播的「錦衣衛」歌迷，以及從1998年就跟著錦繡二重唱的「錦繡幫」粉絲，都無孔不入地打聽她的班表，就為了給她一個生日驚喜。

▲錦雯慶祝53歲生日。（圖／民視提供）

對此，錦雯表示「今年皮皮走了，大家一定知道我特別難熬，謝謝大家對我的疼愛！」這份來自粉絲們的深厚情誼，讓錦雯感受到滿滿的溫暖與支持，也讓她的生日充滿了愛與感動。