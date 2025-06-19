九孔錄影釀意外！資深女星遭暗算「急送醫治療」　衰事連連狼狽哀嚎

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本周六（21日）晚間8點將播出全新「桃竹之旅」。由花甲藝人九孔、張瓊姿，攜手少年藝人蔡尚樺、連晨翔，一同探索桃竹之美。沒想到，這趟旅程根本是九孔的「衰運大爆發」。他先是難得下廚，結果特製的涼拌九孔醬汁卻疑似「暗算」張瓊姿，害她隔天喉嚨不適、緊急送醫吞藥治療。接著又在遊戲中落水、摔跤，狼狽哀嚎：「我的腳腫起來了，快要廢了啦！」

▲《花甲》全新組合九孔、張瓊姿、蔡尚樺、連晨翔前往桃竹之旅 。（圖／東森綜合台提供）

在節目中，九孔決定親自下廚，展現拿手好菜「涼拌九孔」，並特製清爽醬汁。卻在辣醬比例上失手，讓張瓊姿吃完後，聲音立刻變得沙啞，甚至隔天嚴重到必須送醫治療！九孔也搞笑表示：「我其實就是忌妒姿姿的美貌和節目表現啦，希望她中途退出，這樣我就能獨佔C位了。」張瓊姿趕緊解釋：「我那天下午就覺得喉嚨不太舒服，想說可能是太累了，又吹到風，才會這樣啦。」一旁的蔡尚樺則笑虧：「姿姿姐根本是被孔哥的『九孔鎖喉醬』給毒啞了。」

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▲九孔害張瓊姿送醫。（圖／東森綜合台提供）



由於張瓊姿的老公是「東方特快車」郭泰源，也讓她成為眾人稱羨的對象。近期宣布結婚喜訊的連晨翔，更把握機會向張瓊姿請教求婚建議，「像泰源哥這麼硬派的男生，會怎麼求婚啊？」張瓊姿笑說，這一切都要歸功於記者，「每次我老公被記者問到何時訂婚，他就會開始思考，然後說『明年吧』結果就真的在明年訂婚了！記者又問何時結婚？他也立刻回覆『明年就結婚吧』，根本都是被記者逼婚的！」

▲連晨翔請教張瓊姿求婚秘訣 。（圖／東森綜合台提供）