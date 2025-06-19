白鹿私下超會撒嬌！陸劇男神被逼喝奶茶…羞曝她「賣萌過程」甜爆

記者黃庠棻／台北報導

由白鹿、曾舜晞主演的仙俠劇《臨江仙》以「三生三離」為劇情主軸，展開跨越三世的虐戀糾葛，劇情屢屢反轉，自開播以來討論度不減，更登上LINE TV熱播冠軍寶座。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

《臨江仙》講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與「大成玄尊」白九思（曾舜晞飾）是同源共生的一對仙侶，卻因誤會反目成仇，這對夫妻糾纏三生三世歷經結婚與離婚的反覆輪迴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

本週劇情揭曉兩人決裂的主因，劇中白鹿因被曾舜晞封印法力，只能眼睜睜看著年幼的兒子斷氣，獨自承擔喪子之痛的她，甚至還被村民誤以為妖孽，綁在木樁上點火焚燒，內心的恨意因此萌生，然而曾舜晞劇中失憶的真相，與兩人捲入的陰謀尚未揭曉，撲朔迷離的劇情讓觀眾緊追不捨。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

兩人戲裡愛恨交織，戲外則常合體發糖，不時會分享合唱的歌曲和合照，近日更PO出絕美婚紗照，與合唱的情歌〈唯一〉，讓CP粉開心不已。曾舜晞接受大陸媒體訪問，表示這些宣傳創作很多是白鹿的點子，笑說「她（白鹿）像發動機，時不時會給大家很好的點子」。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

而白鹿、曾舜晞也會透過群組、發訊息，約好時間一起拍攝，曾舜晞坦言自己在拍這檔戲之前不知道怎麼宣傳，大讚對方「她（白鹿）確實是戲劇宣傳的神！」

曾舜晞還透露自己和角色「白九思」最像的一點就是「嘴硬」，絕對不向人撒嬌，直呼「吃醋得要死也不會說出來！」被問到白鹿是否會向他撒嬌，他馬上爆料「拍攝的時候是夏天，她天天點奶茶讓我喝，不喝的時候她就得撒嬌，就說『你喝一口嘛』，我說我放車上了，她說不行，你下一場戲必須當著我面喝。」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

此外，互動良好的白鹿、曾舜晞，也常被捕捉到有趣的互動，像是白鹿在講話或大笑時，曾舜晞會用手勢要她小聲，曾舜晞被問到此事直呼「她的笑聲太魔性了！」現在不會用手勢要白鹿安靜，笑說「會直接摀嘴！」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／翻攝自微博）

另一部登上LINE TV熱播排行的古裝喜劇《長安的荔枝》，改編自馬伯庸同名小說，劇情靈感來自唐代名句「一騎紅塵妃子笑」，雷佳音飾演的小吏要在貴妃誕辰之前，從嶺南運來新鮮荔枝。

由於荔枝「一日色變，兩日香變，三日味變」，而嶺南距離長安五千餘里，山水遙遠，這是一個幾乎不可能完成的任務，若任務失敗雷佳音的人生也就完蛋。

▲《長安的荔枝》由雷佳音主演。（圖／LINE TV提供）

雷佳音劇中除了須分秒必爭地尋找保鮮方法，優化運送路線；與此同時，還要應對接連不斷的陰謀與殺局。憑藉著真誠與執著，在眾人的協助下，突破重重難關。該劇由《長安十二時辰》導演曹盾執導、雷佳音與岳雲鵬主演，透過幽默喜劇的方式呈現唐朝社畜的職場奮鬥記，開播後頗受好評，直讚「唐朝打工人」故事讓人超有共鳴，場景裝造細節滿滿，喜劇調性鮮明。