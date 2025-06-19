ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

高以翔舊愛完婚「捧花藏細節」
2款「台味甜點」幫助減重
柯震東自爆常被換角　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

高以翔 周鶴年 明日花綺羅 楊千霈 米可白 孫綻 陳天仁 翁馨儀

白鹿私下超會撒嬌！陸劇男神被逼喝奶茶…羞曝她「賣萌過程」甜爆

記者黃庠棻／台北報導

由白鹿、曾舜晞主演的仙俠劇《臨江仙》以「三生三離」為劇情主軸，展開跨越三世的虐戀糾葛，劇情屢屢反轉，自開播以來討論度不減，更登上LINE TV熱播冠軍寶座。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／LINE TV提供）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

《臨江仙》講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與「大成玄尊」白九思（曾舜晞飾）是同源共生的一對仙侶，卻因誤會反目成仇，這對夫妻糾纏三生三世歷經結婚與離婚的反覆輪迴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／LINE TV提供）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

本週劇情揭曉兩人決裂的主因，劇中白鹿因被曾舜晞封印法力，只能眼睜睜看著年幼的兒子斷氣，獨自承擔喪子之痛的她，甚至還被村民誤以為妖孽，綁在木樁上點火焚燒，內心的恨意因此萌生，然而曾舜晞劇中失憶的真相，與兩人捲入的陰謀尚未揭曉，撲朔迷離的劇情讓觀眾緊追不捨。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／LINE TV提供）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

兩人戲裡愛恨交織，戲外則常合體發糖，不時會分享合唱的歌曲和合照，近日更PO出絕美婚紗照，與合唱的情歌〈唯一〉，讓CP粉開心不已。曾舜晞接受大陸媒體訪問，表示這些宣傳創作很多是白鹿的點子，笑說「她（白鹿）像發動機，時不時會給大家很好的點子」。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／LINE TV提供）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

而白鹿、曾舜晞也會透過群組、發訊息，約好時間一起拍攝，曾舜晞坦言自己在拍這檔戲之前不知道怎麼宣傳，大讚對方「她（白鹿）確實是戲劇宣傳的神！」

曾舜晞還透露自己和角色「白九思」最像的一點就是「嘴硬」，絕對不向人撒嬌，直呼「吃醋得要死也不會說出來！」被問到白鹿是否會向他撒嬌，他馬上爆料「拍攝的時候是夏天，她天天點奶茶讓我喝，不喝的時候她就得撒嬌，就說『你喝一口嘛』，我說我放車上了，她說不行，你下一場戲必須當著我面喝。」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／LINE TV提供）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／LINE TV提供）

此外，互動良好的白鹿、曾舜晞，也常被捕捉到有趣的互動，像是白鹿在講話或大笑時，曾舜晞會用手勢要她小聲，曾舜晞被問到此事直呼「她的笑聲太魔性了！」現在不會用手勢要白鹿安靜，笑說「會直接摀嘴！」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／LINE TV提供）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，戲裡虐心戲外卻很甜。（圖／翻攝自微博）

另一部登上LINE TV熱播排行的古裝喜劇《長安的荔枝》，改編自馬伯庸同名小說，劇情靈感來自唐代名句「一騎紅塵妃子笑」，雷佳音飾演的小吏要在貴妃誕辰之前，從嶺南運來新鮮荔枝。

由於荔枝「一日色變，兩日香變，三日味變」，而嶺南距離長安五千餘里，山水遙遠，這是一個幾乎不可能完成的任務，若任務失敗雷佳音的人生也就完蛋。

▲《長安的荔枝》由雷佳音主演。（圖／LINE TV提供）

▲《長安的荔枝》由雷佳音主演。（圖／LINE TV提供）

雷佳音劇中除了須分秒必爭地尋找保鮮方法，優化運送路線；與此同時，還要應對接連不斷的陰謀與殺局。憑藉著真誠與執著，在眾人的協助下，突破重重難關。該劇由《長安十二時辰》導演曹盾執導、雷佳音與岳雲鵬主演，透過幽默喜劇的方式呈現唐朝社畜的職場奮鬥記，開播後頗受好評，直讚「唐朝打工人」故事讓人超有共鳴，場景裝造細節滿滿，喜劇調性鮮明。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

臨江仙白鹿曾舜晞

推薦閱讀

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

3小時前

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

14小時前

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

6小時前

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

3小時前

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

15小時前

男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生

男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生

7小時前

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

6/18 13:38

賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝

賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝

13小時前

蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

4小時前

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

17小時前

出道14年「為滿足粉絲性幻想」！　日知名AV女優宣布引退

出道14年「為滿足粉絲性幻想」！　日知名AV女優宣布引退

1小時前

內褲永遠濕濕的！薔薔私處「狂流分泌物」忍3周才就診 醫嚇：很嚴重

內褲永遠濕濕的！薔薔私處「狂流分泌物」忍3周才就診 醫嚇：很嚴重

2小時前

熱門影音

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD

最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧

陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

看更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

蕭亞軒真的back！　「遭爆要開演唱會」密友洩：剩1件事要確認

5分鐘前0

威廉閃兵遭起訴「前主播妻下個月要生了」！卓君澤挺9月大肚首露面

28分鐘前0

劉畊宏掉粉跌破6000萬大關！曾放話要慶祝…半年捲2爭議追蹤數直落

30分鐘前0

吳東融曝人生低潮！談「2018年被調至二軍」感到失落：擔心會被釋出

41分鐘前13

不只周鶴年！大咖製作人MC夢也遭爆性交易　「6天前遭公司開除」詭異動態曝光

54分鐘前0

真人版水島太太53歲生日！女星花光「1年積蓄」送禮　她當場淚崩

1小時前33

出道14年「為滿足粉絲性幻想」！　日知名AV女優宣布引退

1小時前0

艾怡良出道13年「終於要在小巨蛋開唱」！　時間曝光了

1小時前87

國光女神錄到一半「當場掏出bra」！羞量真實罩杯 她驚：怎差這麼多

1小時前10

陳珮騏隔1年回歸台八！謝承均林萱瑜「好友變父女」超狂卡司曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我
    3小時前2617
  2. 高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續
    14小時前3823
  3. 明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團
    6小時前109
  4. 明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年
    3小時前1614
  5. 楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝
    15小時前188
  6. 男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生
    7小時前5
  7. 《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因
    6/18 13:3841
  8. 賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝
    13小時前122
  9. 蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光
    4小時前2613
  10. 周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑
    17小時前2016
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合