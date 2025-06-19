14歲日女偶像「二手衣」媽媽高價賣！說明文藏暗示…網轟惡毒父母

記者陳芊秀／綜合報導

日本一位14歲女偶像穿過的服裝在二手交易平台上被出售，賣家是她的媽媽，不料卻引發爭議。原因是媽媽在每件衣服的說明文字，強調污漬明顯，還開高價賣，被網友批評「靠孩子賺錢」。

▲日本14歲女偶像穿過的二手衣被媽媽高價賣。（圖／翻攝自日網）

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據日媒《週刊女性》報導，陷入爭議的14歲女偶像以拍攝會活動為中心，媽媽上網賣的多件服裝包括連衣裙、短褲，表面上看似平常，但是說明文寫著「沾了水，坐在有濕氣的地面上等，污漬相當明顯」、「穿著照片可透過搜尋『○○（女兒的名字）』查看」，強調是少女偶像穿過的，意圖增加附加價值，引發網友質疑是在賣原味衣。

有網路作家分析，母親上網販售的是平價品牌的衣物，價格卻高於原價，「通常出售二手衣時會先經過清洗或乾洗，以保持整潔的狀態來吸引買家。像這樣刻意描述污漬明顯，顯然是針對特定目的的出品，自然會引發質疑。

網友批評「以高於定價的金額出售，能買下的理由只有一個吧」、「利用孩子賺錢的完全就是惡毒父母」。而女偶像的媽媽仍堅持自己只是出售不需要的兒童服飾，隨著批評聲浪加劇，媽媽已經刪除與賣衣相關的貼文。