楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

記者王靖淳／綜合報導

女星楊千霈今年1月發布聲明證實和洪家傑離婚，時隔5個多月的時間，她與前夫最近一同出席女兒「Q妹」的畢業典禮，兩人罕見同框的合照以及私下真實互動曝光了。

▲楊千霈同框前夫。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

透過楊千霈曬出的合照可見到，她身穿白色上衣，一頭長髮自然垂落，頭上戴著一頂深色棒球帽，帽子上還印有白色的英文字，並面帶笑容看向鏡頭。至於洪家傑則穿著綠色上衣，與楊千霈站在一起，同樣微笑看向鏡頭，兩人雖然已經離婚多時，但彼此看起來相處自然、互動融洽。

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楊千霈在文中感性分享女兒「Q妹」從幼兒園畢業的喜悅，並透露全家上下總動員，一早便齊聚畢業典禮現場，「謝謝你誠心誠意邀請大家出席畢業典禮。」她提到，女兒擔任畢業生代表致詞，全家人都以她為榮。面對「Q妹」的成長與進步，楊千霈直呼自己「哭點實在太低」，整場典禮都淚眼盈眶。

除了感動女兒的蛻變，楊千霈也感謝一路陪伴孩子的師長與學校，並欣慰地表示，女兒從當初「愛哭又不太懂事的小娃兒」，成長為「有禮貌很貼心的小大人」，也開心見到她結交許多好朋友。最後，她深情喊話女兒：「媽媽永遠愛你，支持你，守護你，勇敢進入小學探索冒險學習，家永遠是你最溫暖的避風港。」