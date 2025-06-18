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《玫瑰》收視稱霸！劉亦菲、彭冠英情感戲創高峰　男主角吐實：殺青才拍初戀

記者蕭采薇／綜合報導

「神仙姐姐」劉亦菲主演的陸劇《玫瑰的故事》在台持續發燒！收視率一路狂飆，直接登上冠軍寶座，尤其深受25-39歲的女性觀眾喜愛，穩坐同時段陸劇收視第一名。劉亦菲飾演的「黃亦玫」一角，每一段揪心又深刻的戀愛，都精準命中台灣粉領族的心，引發超高共鳴。

▲《玫瑰的故事》彭冠英（圖左）飾演劉亦菲初戀男友。（圖／八大提供）

▲《玫瑰的故事》劉亦菲（圖左）對初戀彭冠英（圖右），眼神中藏不住熱戀。（圖／八大提供）

八大戲劇台熱播中的《玫瑰的故事》劇情進入高潮，劉亦菲與初戀情人彭冠英的感情發展備受關注。其中，彭冠英與家人聚餐後心情低落，接到劉亦菲的電話後，兩人相約見面的橋段，瞬間拉抬收視率。彭冠英也透露，這場戲是他印象最深刻的一段。「這場戲特別讓我感觸很深，兩個身處異地的年輕人，明明互相有好感，卻又不敢輕易表達，那種青澀曖昧的感覺非常真實。」

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更令人驚訝的是，彭冠英爆料，這場確認彼此心意的戲，竟然是他們的殺青戲，「拍完整個故事再來演這一段感情的開始，讓我覺得有種情感的無限循環，非常特別。」

▲《玫瑰的故事》彭冠英（圖左）飾演劉亦菲初戀男友。（圖／八大提供）

▲《玫瑰的故事》彭冠英（圖左）飾演劉亦菲初戀男友。（圖／八大提供）

談到「莊國棟」這個角色，彭冠英認為他會被「黃亦玫」吸引，是因為她身上散發著耀眼的光芒。「她性格獨立勇敢，做事果斷，敢於表達情感，對理想也非常堅持。」而莊國棟則在事業追求上與她產生共鳴，讓兩人自然而然地靠近彼此。

▲《玫瑰的故事》彭冠英（圖左）飾演劉亦菲初戀男友。（圖／八大提供）

▲彭冠英認為，劇中他和劉亦菲彼此吸引，是因對方有著非常耀眼的特質。（圖／八大提供）

雖然《玫瑰的故事》改編自原著小說，但彭冠英坦言，為了更專注於劇本中的角色，他並沒有事先閱讀原著。「我擔心腦海裡出現兩個版本，像雙胞胎打架一樣，反而不利於我詮釋莊國棟。」劇中，他因為過於專注工作而忽略了劉亦菲，導致兩人關係產生裂痕。對於這段感情的最終走向，彭冠英語帶遺憾地表示：「如果讓莊國棟重新選擇一次，我覺得他會選擇留下來，選擇愛情。」

 

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玫瑰的故事劉亦菲

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