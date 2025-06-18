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鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！　霸氣嗆「不會下架」：先結我版稅

記者蔡宜芳／綜合報導

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）與前公司蜂鳥音樂的版權糾紛持續多年，官司至今尚未有結果。她12日才宣布重錄舊作並上架，結果前東家18日發聲控她侵權，對此，鄧紫棋於稍早做出回應，堅決表示「我不會下架歌曲」。

▲▼鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！霸氣嗆「不會下架」。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲鄧紫棋日前推出重製專輯。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

蜂鳥音樂18日發出關於鄧紫棋音樂作品著作權歸屬的聲明，指稱鄧紫棋重錄舊歌的行為，已經侵害公司的複製權、改編權及信息網絡傳播權（資訊網路傳播權），要求鄧紫棋和音樂平台下架重製歌曲，否則將向公家版權單位提起行政查處申請及訴訟，還強調：「本次爭議本質為著作權侵權問題，與藝人解約糾紛屬不同法律關係。我司始終尊重藝人創作，但契約精神與法律底線不容逾越。」

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▲▼鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！霸氣嗆「不會下架」。（圖／翻攝自Facebook／Hummingbird Music）

▲蜂鳥音樂控鄧紫棋侵權。（圖／翻攝自Facebook／Hummingbird Music）

對此，鄧紫棋表示，她此次重新錄製舊作完全是依法進行，並已支付相關報酬，「更重要的是，我所有作品的公播權，自我14歲起（這可是在遇見蜂鳥之前喔），就已讓CASH協會代為管理，所以這些重錄版本是合法地全球上架的。」也強調「我不會下架歌曲」，表明她對自身權益相當有信心。

鄧紫棋坦言，與律師團隊討論後「我們都無奈的攤手笑了」，她表示自己並不清楚還有什麼需要多做回應的，因為在法律層面上，已具備充分的正當依據。面對蜂鳥音樂發布的聲明，鄧紫棋反問說，既然對方聲明中也承認此爭議屬著作權範疇，與合約糾紛無關，「那麼，可否請蜂鳥音樂先結算給我自2018年10月到起，6年8個月間，我所有的合法版稅呢？還有我2019年解約前6個月左右的合法勞務費至今也是還沒收到的，能否先結算給我呢？麻煩了，謝謝。」

▲▼鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！霸氣嗆「不會下架」。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋的聲明及香港作曲家及作詞家協會轉讓契約證明。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！霸氣嗆「不會下架」。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

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