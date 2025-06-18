秀秀子火辣露胸！ 跟檸檬無厘頭火辣開跳

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》這次來到擁有「糖都」之稱的雲林虎尾！節目開場，主持人阿翔、籃籃與楊繡惠漫步在虎尾車站，準備帶領大眾一同感受「虎尾三香」。正當眾人談笑間，突然傳來一聲虎吼，原來是來賓檸檬與秀秀子身穿老虎配件，火辣開跳，現場瞬間熱力四射。楊繡惠見狀，立刻大灑鈔票，沒想到秀秀子竟用腳踩住紙鈔，兩人差點上演搶鈔戲碼，笑翻全場！

▲秀秀子(右)跟檸檬一起搞笑。（圖／民視提供）

第一香，便帶領大家感受「世界唯一的米粉香」。來到米粉工廠，看見正在整理米的老闆，楊繡惠不禁捧起米好奇詢問：「製作米粉應該用白米，你這怎麼是糙米？」老闆吳全斌表示他們擁有與他人不同的專利技術，使用有機米製造米粉，天然的成分，也讓食物吃起來無負擔。大家共同體驗製作米粉，老闆說明：「為了使米粉口感更佳，需要摔打蒸好的米粉，是其逼出水分。」

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▲大家一起摔米粉。（圖／民視提供）

為了讓大家更好的融入體驗，阿翔突發奇想，提議大家想著一些生氣的事情，在摔米粉時不僅可以助力也可釋放壓力。檸檬聽完立刻「發功」，邊摔邊大喊：「拍什麼拍啦！跟什麼跟啦！」力道之大嚇得眾人連連退後，甚至摔到背後都是米粉，引得眾人哈哈大笑「真的很生氣」，這時籃籃表示：「大家應該善待食物，如果一直發洩，那吃的人就會得到很多負能量。」

▲秀秀子跟籃籃。（圖／民視提供）

於是大家就想到讓檸檬摔後讓秀秀子幫米粉「秀秀」，兩人一搭一唱，一邊摔米粉一邊安撫米粉，瞬間逗樂現場笑聲不傳！接著，老闆說要帶著大家去整形，籃籃馬上表示：「阿翔最近很需要，他笑起來都有魚尾紋了！」看著滿滿的米粉，原來是要將米粉秤重檢整好，且要五秒完成一把，大家為了品嚐世界第一米粉大餐，開啟了一場折米粉大賽。最終因為籃籃偷吃步而無法嚐到米粉大餐，沒想到，在大家正討論著米粉的口感時，在後頭看著的籃籃竟然半路攔粉，爬上椅子偷吃掉了阿翔筷子上還未吃到的米粉，眾人驚呼：「這裡怎麼有猴子啦！」

在楊繡惠喝下一口威士忌後竟忽然拍桌搖頭，當眾人感覺到完蛋時，楊繡惠緩緩抬起大拇指點頭道：「一般40度酒如果不摻水，喉嚨會感到灼燒，但這杯米釀威士忌喝下卻非常順口。」聽完後的大家紛紛想感受米釀威士忌，老闆卻先帶領大家到酒窖瞭解酒的生成。

眾人需合力滾動木桶至定位擺放，一開始阿翔、籃籃與楊繡惠合力滾桶，卻滾的手忙腳亂，遭到楊繡惠嫌棄，換來了檸檬與楊繡惠一起滾桶到放置點，結果到了定位桶子又被滾走，楊繡惠將木桶擺放正面，讓檸檬與秀秀子合力滾桶向鏡頭，畫面瞬間充滿粉紅氣息。