逸祥才結婚就謊報收入！老婆「養他3年」心寒發聲　戶頭真實存款曝光

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到楊昇達&若綺、玉兔&Howard、逸祥&紫布爾一起聊聊「多的是你不知道的秘密！才不信你能坐得住聽完這整集！」去年7月一同購入新房，準備享受甜蜜婚姻生活的逸祥和紫布爾，也會有不能讓對方知道的祕密嗎？逸祥透露，其實婚後兩人協議好，雙方財產需「透明化」以便支付家中開銷，但逸祥卻謊報當月實際收入，留一部分作為私房錢。

▲逸祥剛新婚就對老婆隱瞞收入。（圖／東森綜合 提供）

對此，紫布爾則表示，之所以會要求逸祥「透明化」財產，是因為她知道對方需繳貸款：「我也知道他前面過的很辛苦，我們交往5年，其中有3年都是我在支付他的生活費；他之前想全心服事，我也贊助他，基本上我不太會在意這些東西，所以我不懂你為什麼不講實話」。面對老婆的不解，逸祥則解釋：「因為我就是很怕，我很怕看到我的戶頭是『０』」。

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▲逸祥罕見帶著老婆上節目。（圖／東森綜合 提供）

另外，逸祥與老婆紫布爾認識7年，交往5年後結婚，紫布爾透露，其實逸祥完全沒有追求她，分享交往過程，青澀且可愛的互動成兩人戀情的開端，讓眾人直呼：「你們是效率組的欸！」

逸祥起初只是時不時傳訊息問說「在幹嘛？」直到一次兩人在書店巧遇，紫布爾回頭時竟對上逸祥視線，那瞬間讓紫布爾覺得不太對勁，於是就在當天晚上打電話給對方直球對決：「你是不是喜歡我？」，沒想到逸祥坦蕩表示：「對，那我們要在一起嗎？」紫布爾則說「讓我想想」，但過沒多久紫布爾就在凌晨回電：「好，那我們試試！」



